مجلس پنج مدل حجاب را تصویب کند/ برخی ارزشها بعنوان قانون تصویب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری در جلسه شورای اداری استان که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، با ابراز خرسندی از اینکه برای اولین بار جلسه شورای اداری یک استان به یک جلسه کاری جدی تبدیل شده است افزود: در خصوص حجاب و عفاف باید برنامهها و کارهای مختلفی انجام شود تا به آن هدف نهایی دست یابیم.
حجت الاسلام اسکندری با بیان اینکه برنامههای تدوین شده در خصوص حجاب و عفاف باید از جنبه تاثیرگذاری، اولویت بندی شود افزود: جا دارد مسائل آموزشی در برنامههای مسئله حجاب و عفاف در اولویت قرار گیرد چرا که تا جامعه و افراد در خصوص این موضوع آموزش نبینند، سایر برنامهها نیز تاثیرگذاری چندانی نخواهد داشت.
تاکید بر اولویت مسائل آموزشی در موضوع عفاف و حجاب
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم عنوان کرد: برنامههای آموزشی در زمینه حجاب و عفاف را میتوان در مراکز آموزشی همانند آموزش و پرورش و دانشگاهها دنبال کرد و برنامههایی نیز به صورت آموزش عمومی تدوین شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در زمینه نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف میتواند نقش مهمی ایفا کند افزود: مجلس شورای اسلامی میتواند با تصویب کردن ۵ مدل حجاب اسلامی که مورد تائید شرع و قانون است آن را به صورت قانون ابلاغ کند و سایرین هم ملزم به اجرای این قانون شوند.
مجلس شورای اسلامی برخی از ارزشها را به عنوان قانون ابلاغ کند
حجت الاسلام اسکندری افزود: قانونی شدن حجاب از آن جهت است که بحث عفاف و حجاب گذشته از جنبههای دینی و اسلامی آن در واقع به عنوان یک مسئله ملی برای ما اهمیت دارد و جا دارد مجلس شورای اسلامی برخی از ارزشها را به عنوان قانون تصویب کند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه مسئولین باید موضوع حجاب و عفاف را از دستگاههای متبوع خود شروع کنند افزود: اگر دستگاههای اجرایی به این موضوع مهم پایبند باشند مردم و جامعه نیز خود را در قبال عمل به آن متعهد میدانند.
