مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما به دلیل عمل نکردن به اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار روسای شوراها و مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه سراسر کشور با اشاره به این که رسالت اصلی روحانیت احیای امر دین و ترویج مکتب اهل بیت(ع) است، اظهار داشت: وظیفه روحانیت در شرایط کنونی بسیار سنگین است به ویژه آن که برخی مردم وجود مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی را از ناحیه روحانیت می‌بینند که این مسئله ناراحت کننده است.



وی افزود: ما باید طوری رفتار کنیم که نگرانی‌های مردم رفع شود و آنها بدانند که روحانیت در کنارشان و خدمتگزار دین و مردم است.



استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان این که البته به لطف الهی، اکثریت روحانیت در انجام وظیفه خود کوتاهی نمی‌کند، تصریح کرد: به هر حال این نگرانی‌ها وجود دارد که بعضا وجود مشکلاتی همچون گرانی و تورم را به روحانیت نسبت می‌دهد.



وی افزود: در این میان، روحانیت باید با امید دادن به مردم و تلاش در جهت حل مشکلات آنها، به ترویج اسلام و اجرای احکام و مکتب اهل بیت(ع) اهتمام ویژه ای داشته باشد.



آیت الله صافی همچنین تصریح کرد: نباید امید مردم تبدیل به یأس شود بلکه مردم باید ببینند که به لطف الهی اسلام و انقلاب روز به روز بر رونق و عزتش افزوده می‌شود.



وی با اشاره به معضلات فرهنگی از جمله بدحجابی ها و اختلاط زن و مردم در جامعه، بیان داشت: روحانیون دلسوز باید در صدد حل مشکلات و امیدآفرینی به مردم باشند.



این مرجع تقلید در ادامه اظهار داشت: همه گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما به دلیل عمل نکردن به اسلام و احکام و آموزه‌های آن است چرا که اگر به اسلام به معنای واقعی عمل شود، همه کمبودها و مشکلات حل می‌شود.



علمای بلاد کاری کنند که روز به روز بر عزت اسلام افزوده شود



وی در ادامه افزود: نقش روحانیت، نقش نظارت و کنترل و همان اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.



آیت الله صافی گلپایگانی ادامه داد: علمای بلاد با همکاری و وحدت کاری کنند که روز به روز بر عزت اسلام افزوده شده و اگر اشکالی و ضعفی در جایی هست، برای رفع آن تذکرات لازم را بدهند.



وی در ادامه با اشاره به نقش بسیار مهم و عظیم ائمه جمعه در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم و اقتدار آن گفت: نماز جمعه و حضور پررنگ مردم در آن بسیار مهم است و باید از این جایگاه های مهم در راستای تقویت دین و انقلاب بهره برد.



حوزه‌های علمیه نباید وابسته باشند



این مرجع تقلید همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: حوزه‌های علمیه باید در کمال استقلال باشند و در کمال استقلال عمل کنند و به هیچ کجا وابسته نباشند.



وی ادامه داد: روحانیت همچون سابق باید کلامش در بین مردم مسموع الکلام باشد. سابق بر این وضع طوری بود که در هر شهری چندین مجتهد متنفذ وجود داشت و باید این رویه امروز نیز ادامه پیدا کند.



آیت الله صافی گلپایگانی بیان داشت: روحانیون از دیرباز با قناعت و ساده زیستی زندگی کرده و به انجام رسالت الهی خود می‌پرداختند.



وی همچنین بر لزوم حفظ شأن و جایگاه روحانیت تأکید کرد و گفت: مردم ببینند که روحانیت غمخوار آنهاست و درد آنها را می‌فهمد و این روحانیت است که در برابر مسائل خلاف دین می‌ایستد.



به گزارش مرکز خبر حوزه، استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان این که ما برای شکل گیری این انقلاب، شهدای زیادی را تقدیم کرده‌ایم، ابراز داشت: این نهضت را روحانیت شروع کرده است و روحانیت نیز به فضل الهی نگاهبان آن خواهد بود.

