۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۵:۵۴

کنفرانس مبارزه با فساد؛

پورمحمدی:تحریم های یکجانبه وغیرقانونی منشا فساد است / دیدار با همتای مالایی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در حاشیه برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد در کوالالامپور، رییس سازمان بازرسی کل کشور با همتای مالزیایی اش دیدار و در مورد توسعه همکاریهای دوجانبه در مبارزه با فساد گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی در این دیدار که محمد رضا دولت ابادی کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت ضمن تشکر از میهمان نوازی مالزی ، گفت: این کنفرانس برای تبادل اطلاعات و توسعه همکاریهای بین المللی در مبارزه همه جانبه با فساد فرصت مناسبی است.

وی با اشاره به آموزه های دین مبین اسلام در مبارزه با فساد ، افزود: قرآن کریم خطاب به مؤمنان آنها را از دنباله روی فساد و مفسدان نهی می کند.

پورمحمدی با اشاره به لزوم همکاریهای ایران و مالزی در زمینه مبارزه با فساد بین المللی ، گفت: تحریم های یکجانبه و غیرقانونی منشأ بسیاری از فسادها در زمینه پولشویی و عملیات بانکی است و سرمایه های ملت ها را به جیب متخلفان سرازیر می کند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های غیرقانونی گلد کوئیست در ایران ،افزود: این شرکت در ایران با کلاهبرداری به بسیاری ضرر رساند و دولت مالزی در این زمینه می تواند برای شناسایی ، محاکمه و مجازات متخلفان با جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به فساد شبکه های بین المللی قاچاق مواد مخدر خواهان همکاریهای بیشتر مالزی و ایران در این زمینه شد.

"ابوقاسم محمد" رییس کمیسون مبارزه با فساد مالزی در این دیدار ضمن خوشامد به پورمحمدی و هیأت همراه گفت: ایران و مالزی در زمینه مبارزه با فساد به ویژه در زمینه آموزش می توانند همکاری های گسترده ای داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد برای توسعه همکاریهای دوجانبه در این زمینه ابراز امیدواری کرد.
در پایان این دیدار پورمحمدی، ابوقاسم محمد را به سفر به ایران برای امضای تفاهمنامه همکاریهای دوجانبه دعوت کرد.
 

کد مطلب 1712402

