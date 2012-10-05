برقراری امنیت اجتماعی از اولویت های دولت است/ احساس نا امنی مردم مالزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی (Malaysian Insider)، هشام الدین حسین در گفتگو با خبرنگاران پس از نشست با فرماندهان پلیس مالزی ، افزود: اگرچه آمار جرائم در مالزی کاهش یافته است ولی مردم هنوز احساس ناامنی می کنند و بازگرداندن احساس امنیت به مردم از اولویت های دولت است.

وی در ادامه با اشاره به تعهد دولت برای امنیت اجتماعی ، گفت: به همین منظور دولت در بودجه سال آینده 4.4 درصد بودجه وزارت کشور و 68.8 درصد بودجه "حوزه دستاوردهای کلیدی ملی" را برای گسترش فعالیت در مبارزه با جرائم افزایش داده است.

وزیر کشور همچنین با اشاره به طرح پیشنهادی دولت برای مبارزه با جرائم گفت: بر اساس این طرح، افزایش نیروی های پلیس در دستور کار قرار می گیرد.

پلیس مالزی و وزارت کشور مالزی ادعا می کنند آمار جرائم در این کشور کاهش چشمگیر 10 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

