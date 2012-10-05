مسئولان برای مهار قیمت ارز و طلا در کشور چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با بیان این مطلب در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی افزود: مسوولان و مدیران باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است، صرفه جویی، قناعت، مبارزه همه جانبه با تحریم ها، حفاظت از بیت المال و رسیدگی بیشتر به وضعیت صنعت استان را مورد توجه قرار دهند.

وی در ادامه ضمن محکومیت اقدام اخیر دولت آمریکا در خصوص حذف نام گروهک منافقین از فهرست تروریست ها گفت: آمریکا به خوبی از جنایت های این گروه تروریستی در ایران و عراق آگاه است و با این اقدام تنها دشمنی دیرینه خود با نظام جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر به دنیا ثابت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: دولت آمریکا پس از سال ها پنهان کاری درحمایت از گروهک منافقین با خارج ساختن نام این گروهک از فهرست تروریستی آن کشور، ثابت کرد که رفتارهای استکبار جهانی با هیچ منطقی سازگاری ندارد.