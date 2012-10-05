اجرای چهار نمایش در روز دوم جشنواره تئاتر استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، چهار اجرای روز دوم که تا نیمه های شب پنج شنبه ادامه داشت، از گروه های نمایشی شهرستان های تفرش با کار" زیر باران از تو می خوانم"، خمین با نمایش " وقتی از بریدگی ها ی خونبار عصب می گذرد "، اراک با نمایش " شاه لیر به روایت مردم کوچه و بازار" و ساوه با نمایش " زیر باران از تو می خوانم"ساوه پر کارترین روز جشنواره بود.

یک نمایشنامه با دو اجرا

نکته قابل توجه در این روز اجرای یک نمایشنامه با دو کارگردانی متفاوت بود.

نمایشنامه" زیر باران از تو می خوانم" نوشته آرش منصوری با کارگردانی میثم سرآبادانی از تفرش (راه یافته به عنوان برگزیده جشنواره تئاتر یاقوت های سرخ) اولین اجرای روز دوم و اجرای دیگر همین نمایشنامه با کارگردانی جواد روستایی ازساوه در پایان ر وز دوم به روی صحنه رفتند.



پرداخت به مسائل و مشکلات نسل های متفاوت زنان در روز دوم

" وقتی از بریدگی های خونبار عصب می گذرد" کاری از سید مهدی موسوی از خمین داستان یک مادر و سه دختر را روایت کرد که در آن مسائل و مشکلات نسل های متفاوت زنان در داستانی سیال بازگو شد.

شاه لیرو دخترانش در اراک



در این روز افق ایرجی به همراه گروه خود پس از هملت و مکبث، شاه لیر را به اراک آورد و در نمایشی طنز تراژدی تلخ خیانت دو دختربزرگ لیر و وفاداری دختر کوچکش را به روی صحنه آورد .

این نمایش تلفیقی از بازی و در برخی دقایق نمایش انیمیشن بود.

فضای روز دوم جشنواره حکایت از رضایتمندی تماشاگران و منتقدین از نمایش های روز دوم بود.

آنان بر این عقیده هستند که اجراهای روز دوم کیفیت بهتری نسبت به روز اول داشت.