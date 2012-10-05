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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۷

حسینی اعلام کرد:

پایبند منویات رهبری باشیم/ دامنه تحریم گسترده شده است

پایبند منویات رهبری باشیم/ دامنه تحریم گسترده شده است

قائم شهر - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون دامنه تحریم گسترده شده و برای مقابله با فشارهای اقتصادی باید منویات امام و رهبری را سرلوحه فعالیتهای روزمره قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی شامگاه پنجشنبه در همایش ناحیه ای بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش شهرستانهای قائم شهر، سوادکوه و جویبار با اشاره به اینکه بار تکفل و معاش جامعه شهری بر دوش مردم روستا است، اظهار داشت: 33 سال پیش امام راحل (ره) کشاورزی را محور استقلال دانست.

وی افزود:  وارد نشدن دو کشتی سویا و دو برابر شدن قیمت تمام شده مرغ با وجود اینکه ایران پنجمین کشور تولیدکننده مرغ در جهان است خوب نبوده و این امر بدین واسطه بوده که فرمایشات امام راحل و رهبری را گوش نکردیم.

وی با اشاره به هشدارهای اقتصادی رهبری که سال گذشته شعار جهاد و امسال تولید اعلام کردند، گفت: امسال فشارها بر کشور بیشتر است، جنگ دوباره علیه نظام جمهوری شروع شد و در شرایط سخت قرار داریم.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: میزان فروش نفت پایین است و نمی توانیم پول نفت را به ارز تبدیل کنیم، باید با تلاش و کوشش بسازیم.

وی با بیان اینکه برای درآمدزدایی روستاییان باید شرکتهای تعاونی را مجهز کنیم، گفت: دهستان به دهستان، منطقه به منطقه، محور به محور شرکت تعاونی تشکیل باید داد.

حسینی تاکید کرد: تمام مشکلات منطقه باید با اولویت بندی حل شود و طرح هادی های نیمه تمام همه دهیاران با پیشرفت فیزیکی بالا اجرایی شود.

مازندران دارای بیش از سه هزار پارچه روستا و آبادی است.

کد مطلب 1712414

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