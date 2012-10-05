عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه شمال آفریقا
- حسن الترابی از مخالفان حکومت سودان توافقنامه اخیر میان سودان و سودان جنوبی را موجب پایان دادن درگیری ها میان دو کشور ندانست.
- منابع آگاه اعلام کردند: ساکنان شهر کیسمایو سومالی از وقوع یک درگیری عشایری جدید نگران هستند.
- شورای امنیت گلوله باران مناطق مرزی ترکیه از سوی سوریه را محکوم کرد.
- المنصف المرزوقی رئیس جمهوری تونس حالت فوق العاده در این کشو را تا 31 اکتبر تمدید کرد.
- نوری المالکی نخست وزیر عراق از تلاش خود برای تشکیل حکومت اکثریت در مرحله آتی خبر داد.
اف بی آی از کنسولگری آمریکا در بنغازی که اخیرا سفیر آمریکا در آن کشته شد بازدید کرد.
آمریکا
- رسانه ها اعلام کردند: بیش از 67 میلیون آمریکایی مناظره میان باراک اوباما رئیس جمهوری و میت رامنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مشاهده کرده اند.
- آمریکا از گلوله باران خاک سوریه از سوی ترکیه حمایت کرد.
- برخی منابع اعلام کردند: خشکسالی در غرب آمریکا روبه گسترش است.
آفریقا
- دوازده نفر در اثر انفجاری در نیجیریه کشته و زخمی شدند.
آسیا
- در اثر رانش زمین در جنوب چین شانزده نفر کشته و سه نفر ناپدید شدند.
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