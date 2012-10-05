لیورپول در آنفیلد مغلوب اودینزه شد/ پیروزی اینتر، نیوکاسل و آنژی

به گزارش خبرگزاری مهر، در مهمترین دیدار این هفته لیگ اروپا تیم فوتبال لیورپول در حضور نزدیک به 35 هزار تماشاگر ورزشگاه آنفیلد با نتیجه 3 بر 2 مغلوب اودینزه ایتالیا شد.
در این دیدار "جنجو شلوی" و "لوئیز سوارز|" در دقایق 23 و 75 برای لیورپول و "آنتونیو دی ناتاله" (46)، "سباستین کواتس" (گل به خودی، 70) و "جووانی پاسکواله" (72) برای اودینزه گلزنی کردند.
نتایج مهمترین دیدارهای شب گذشته لیگ اروپا به شرح زیر است:
* نفتچی آذربایجان یک – اینتر ایتالیا 3
* آنژی ماخاچ کالا روسیه 2 – یانگ بویز سوئیس صفر
* هانوفر آلمان 2 – لوانته اسپانیا یک
* روزنبرگ نروژ صفر – لورکوزن آلمان یک
* پاناتینایکوس یونان یک – تاتنهام انگلیس یک
* لاتزیو ایتالیا یک – ماریبور اسلوونی صفر
* اسپارتاپراگ جمهوری چک 3 – اتلتیک بیلبائو اسپانیا یک
* آیندهوون هلند 3 – ناپولی ایتالیا صفر
* مولده نروژ 2 – اشتوتگارت آلمان صفر
* نیوکاسل انگلیس 3 – بوردو فرانسه صفر
* مونشن گلادباخ آلمان 2 – فنرباغچه ترکیه 4
* اتلتیکومادرید اسپانیا یک – ویکتوریا پلژن جمهوری چک صفر
* لیورپول انگلیس 2 – اودینزه ایتالیا 3
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