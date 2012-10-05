  1. ورزش
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۸

لیگ فوتبال اروپا/

لیورپول در آنفیلد مغلوب اودینزه شد/ پیروزی اینتر، نیوکاسل و آنژی

لیورپول در آنفیلد مغلوب اودینزه شد/ پیروزی اینتر، نیوکاسل و آنژی

رقابت‌های مرحله گروهی لیگ فوتبال اروپا پنجشنبه شب در نقاط مختلف قاره سبز برگزار شد که در مهمترین دیدارها تیم‌های اودینزه، اینتر، نیوکاسل و لاتزیو مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مهمترین دیدار این هفته لیگ اروپا تیم فوتبال لیورپول در حضور نزدیک به 35 هزار تماشاگر ورزشگاه آنفیلد با نتیجه 3 بر 2 مغلوب اودینزه ایتالیا شد.

در این دیدار "جنجو شلوی" و "لوئیز سوارز|" در دقایق 23 و 75 برای لیورپول و "آنتونیو دی ناتاله" (46)، "سباستین کواتس" (گل به خودی، 70) و "جووانی پاسکواله" (72) برای اودینزه گلزنی کردند.

نتایج مهمترین دیدارهای شب گذشته لیگ اروپا به شرح زیر است:

* نفتچی آذربایجان یک – اینتر ایتالیا 3
* آنژی ماخاچ کالا روسیه 2 – یانگ بویز سوئیس صفر
* هانوفر آلمان 2 – لوانته اسپانیا یک
* روزنبرگ نروژ صفر – لورکوزن آلمان یک
* پاناتینایکوس یونان یک – تاتنهام انگلیس یک
* لاتزیو ایتالیا یک – ماریبور اسلوونی صفر
* اسپارتاپراگ جمهوری چک 3 – اتلتیک بیلبائو اسپانیا یک
* آیندهوون هلند 3 – ناپولی ایتالیا صفر
* مولده نروژ 2 – اشتوتگارت آلمان صفر
* نیوکاسل انگلیس 3 – بوردو فرانسه صفر
* مونشن گلادباخ آلمان 2 – فنرباغچه ترکیه 4
* اتلتیکومادرید اسپانیا یک – ویکتوریا پلژن جمهوری چک صفر
* لیورپول انگلیس 2 – اودینزه ایتالیا 3

کد مطلب 1712422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها