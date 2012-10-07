به گزارش خبرگزاری مهر، وین رونی، فرانک لمپارد، استیون جرارد، جان تری، اشلی کول و دیوید بکام همگی ستاره های انگلیسی فوتبال هستند که دستمزدهای میلیونی دریافت می کنند. اکثر آنها بیشتر از یک خانه دارند و حتی برای تعطیلات خود نیز در نقاط مختلف دنیا یک خانه یا ویلا خریداری کرده اند. در این گزارش خانه های ستاره های فوتبال انگلیس را مورد بررسی قرار داده ایم.

وین رونی

ارزش در هنگام خرید: 11.3 میلیون پوند

خانه ای بزرگ با معماری گرجستانی جدید در "چشایر"

ارزش فعلی: 37 میلیون پوند (به نوشته روزنامه ساندی تایمز در سال 2011)

رونی بعد از خرید این خانه در سال 2004 چیزی حدود 4 میلیون پوند هم برای آن هزینه کرد. این قصر استثنایی که شش اتاق خواب دارد امکاناتی نظیر سالن سینما، سالن بدنسازی و راه پله اشرافی مارپیچ را در خود جای داده است. رونی تنها روی باغچه خانه اش رقمی در حدود 50 هزار پوند هزینه کرده است. کالین همسر رونی از مهاجم یونایتد عقب نمانده و در لابی خانه یک کاناپه سفید که روی آن با کریستال های سواروفسکی تزئین شده را قرار داده که 10 هزار پوند برای آن هزینه شده است.

قسمت غربی این خانه یک استخر سرپوشیده دارد که رختکن و جکوزی نیز در کنار آن تعبیه شده است. برای اتومبیل های این خانه سه پارکینگ بزرگ در نظر گرفته شده و یک سیستم دوربین مدار بسته 30 هزار پوندی نیز امنیت این عمارت بزرگ را تامین می کند.

این تنها خانه رونی و همسرش نیست، آنها در پورت شارلوت فلاریدا یک آپارتمان 320 هزار پوندی دارند و در رویال وستمورلند باربادوس هم مالک یک ویلای 5 میلیون پوندی هستند.

وین برای پدر و مادرش یک خانه 400 هزار پوندی خریداری کرده است. پدر و مادر کالین هم در خانه 1 میلیون پوندی که وین و او در ابتدای ازدواج در آن زندگی می کردند حضور دارند.

فرانک لمپارد

ارزش در هنگام خرید: 13.5 میلیون پوند (دو خانه مجزا)

یک خانه آپارتمانی و یک خانه حیاط دار اشرافی

ارزش فعلی: 27 میلیون پوند (به نوشته روزنامه ساندی تایمز در سال 2011)

فرانک لمپارد ستاره باشگاه چلسی دو خانه در لندن دارد. خانه اصلی او یک عمارت 3 طبقه در غرب لندن است که تنها چند دقیقه از محل باشگاه چلسی فاصله دارد.

این خانه 8.5 میلیون پوندی که 6 اتاق خواب و 6 حمام دستشویی دارد را لمپارد پس از جدایی از نامزدش "الن ریوس" برای فروش قرار داد. این زوج رقمی در حدود 1 میلیون پوند اضافه نیز برای نوسازی این خانه هزینه کرده بودند.

همسایه های این خانه همیشه فراری 599 آبی رنگ لمپارد را که در پارکینگ این خانه قرار داشت تحسین می کردند. ستاره ملی پوش چلسی در منطقه سوری یک خانه دومی هم دارد که ارزش آن حدود 5 میلیون پوند است.

استیون جرارد

ارزش هنگام خرید: 3.35 میلیون پوند

خانه ای ویلایی در مرسی ساید

استیون جرارد کاپیتان لیورپول و تیم ملی انگلیس با الکس کوران همسر 27 ساله اش در خانه ای 3 میلیون پوندی در منطقه فرشفیلد در حومه مرسی ساید زندگی می کند. یک عمارت دو طبقه 350 هزار پوندی نیز در کنار خانه اصلی قرار دارد که نمای آن شیشه و مس کاری شده است. این خانه آنقدر بزرگ است که یک کد پستی جدا از خانه اصلی دارد.

یک سالن ورزشی در زمینی که کنار خانه اصلی قرار دارد و پیش از این یک خانه ییلاقی بوده ساخته شده است. استیون یکی از 8 بازیکن لیگ برتری است که خانه اش در آن منطقه مورد دستبرد دزدان قرار گرفت.

وقتی استیون در مارسی در حال بازی برای لیورپول بود، همسرش به همراه یکی از دوستانش از تلویزیون بازی او را تماشا می کردند ناگهان 4 مرد ماسک زده وارد خانه شدند و با هزاران پوند و ساعت و جواهرهای گران قیمت فرار کردند.

اشلی کول

ارزش هنگام خرید: 12.3 میلیون پوند (سه خانه مجزا)

بعد از جدا شدن از همسرش املاک خود را جدا کرد

اشلی و همسر سابقش "شریل" در سال 2007 خانه ای را به ارزش 3.55 میلیون پوند خریداری کردند. آنها در سپتامبر 2010 از هم جدا شدند و اکنون هنوز تکلیف این خانه مشخص نشده است. اکنون این خانه چیزی در حدود 4 میلیون پوند ارزش دارد و ممکن است برای فروش گذاشته شده باشد.

سارقان یک بار به خانه کول وارد شدند اما وقتی فهمیدند مدافع چلسی و همسرش در خانه هستند فرار را بر قرار ترجیح دادند. شایع شده شریل (همسر سابق اشلی کول) قصد دارد خانه ای در لس آنجلس و های گیت (منطقه ای در شمال لندن) خریداری کند.

کریس آندرهیل ایجنت یک شرکت معاملات ملکی می گوید: شنیده ام شریل به دنبال خانه ای در منطه "های گیت" است اما هیچکس به صورت مستقیم به من رجوع نکرده است. افراد مشهور و سرشناس "های گیت" را دوست دارند چرا که در آنجا می توانند به دور از هیاهو و مزاحمت مردم بدون اینکه شناخته شوند زندگی کنند. جورج مایکل و کلایو اوون از جمله ستاره هایی هسند که در این منطقه زندگی می کنند.

اشلی کول یک آپارتمان 450 هزار پوندی در منطقه فریرن بارنت در شمال لندن و یک خانه 830 هزار پوندی در دوبی نیز دارد که معمولا برای گذراندن تعطیلات به این خانه دوم سفر می کند.

جان تری

ارزش هنگام خرید: 3 میلیون پوند

جان تری که در چند سال اخیر زندگی شخصی او با حواشی زیادی همراه بوده در یک خانه اشرافی 3 میلیون پوندی در منطقه اکسشات به همراه همسر، فرزند و دو قلوهای 3 ساله اش زندگی می کند.

او این خانه را به تمام امکانات ورزشی تجهیز کرده است. استخر سرپوشیده، سالن بدنسازی، رختکن، جکوزی، سونا خشک و بخار قسمتی از امکانات این خانه مجلل است.

جان برای مادر و مادر همسرش در همان خیابان محل زندگی خود خانه ای تهیه کرده است. اسکات پارکر هافبک تاتنهام، اشلی کول و جو کول از جمله همسایه های کاپیتان اسبق سه شیرها هستند.

دیوید بکام

ارزش هنگام خرید: 4 میلیون پوند

ارزش فعلی: 29 میلیون پوند

دیوید بکام بعد از ازدواج با ویکتوریا بکام در سال 1999 این خانه را با رقم 4 میلیون پوند خریداری کرد. در آن زمان همه این خانه را قصر بکینگهام نامیدند.

این خانه در هرفوردشایر قرار دارد و دارای 7 اتاق خواب است. دیوید و همسرش این خانه را بازسازی کردند و امکانات فوق العاده ای را به آن اضافه کردند. استخر سرپوشید و سرباز، زمین تنیس، سالن اسنوکر، یک باغ وحش کوچک، یک سالن بدسنازی، محل فرود هلیکوپتر و یک استودیو ضبط موسیقی تنها قسمتی از امکانات این قصر بزرگ است.

این خانه یک باغ 52 فوت مربعی، که یک باربکیو 4 فوتی 100 هزار دلاری در آن قرار گرفته دارد. در این باغ سه آلاچیق 14 هزار دلاری با تم های مختلف رومانتیک، ساحلی و زینتی ساخته شده است.

بکام و خانواده اش اکنون در لس انجلس زندگی می کنند و این خانه را با رقم 29 میلیون پوند برای فروش گذاشته اند.

گفتنی است بکام و همسرش خانه ای 2 میلیون پوندی در جنوب فرانسه، ویلایی 6.21 میلیون دلاری در مادرید پایتخت اسپانیا، قصری 22 میلیون دلاری در بورلی هیلز کالیفرنیا و یک ویلای 5 میلیون پوندی در دبی نیز دارند.