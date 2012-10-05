به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه حسینیه ارشاد که به طور منظم نشست‌ها و نمایشگاه‌های موضوعی مختلف را میزبانی می‌کند، به مناسبت روز جهانی کودک نیز هم‌اندیشی «خدمات کتابخانه‌ای برای کودکان با نیازهای ویژه» را تدارک دیده است.

این نشست به صورت مشترک از سوی کتابخانه حسینیه ارشاد و شورای کتاب کودک برگزار می‌شود و در کنار آن نمایشگاه و فروشگاهی از منابع و فعالیت‌های کتابخانه‌ای در حوزه مرتبط با کودکان با نیازهای ویژه نیز برگزار می‌شود.

این هم‌اندیشی روز دوشنبه 17 مهرماه از ساعت 15 تا 18 خواهد بود و بازدید از نمایشگاه از ساعت 15 تا 16 است.

در این هم‌اندیشی نوش‌آفرین انصاری، مینو رجبی‌نیا مهرناز خراسانچی سخنرانی می‌کنند و همه علاقمندان می‌توانند در این نشست حضور داشته باشند.

کتابخانه حسینیه ارشاد در خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه میرداماد واقع شده است.