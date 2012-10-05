روسای دانشگاهها مشکلات دانشجویان را حل کنند/ رشد رتبه ایران در پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی امروز در هفتاد و دومین نشست روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور افزود: مسایل دانشجویان نباید مورد غفلت قرار گیرد و علیرغم کمبودها و کسری ها باید این بودجه به طور کامل و تخصیص یافته تامین شود.

وی درباره مسایل دانشجویی و فرهنگی در آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: از همه روسای دانشگاهها می خواهیم مسایل صنفی و غذای دانشجویی را مدیریت کنند. گزارش هایی رسیده است که غذای دانشجویی در برخی دانشگاهها از نظر کمی و کیفی تقلیل پیدا کرده و اعتراضاتی داشته که می خواهم روسای دانشگاهها راسا به این موضوع رسیدگی کنند و همانند گذشته نگذارند مشکلی بوجود بیاید.

وزیر بهداشت گفت: سالی که در پیش رو داریم سالی است که پیامدهای آن پیامدهای سیاسی است و نباید بگذاریم مسایل سیاسی را دشمن طراحی کند.

وی با اشاره به زلزله ورزقان و عملکرد مطلوب دانشگاه های علوم پزشکی تبریز و اردیبل در این حادثه گفت: هم اکنون 50 تیم سیار پزشکی در 150 چادر به فعالیت درمانی و بهداشتی خود ادامه می دهند.

دستجردی افزود: از همه دانشگاه های علوم پزشکی می خواهیم که هر یک از دانشگاه ها یک تیم اضطراری برای رسیدگی به زلزله زدگان به منطقه اعزام کنند و در ثواب این فعالیت مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به چالش هایی که نظام سلامت در سال اخیر با آن مواجه است، گفت: در ابتدای سال 91 گفتیم که امسال سال سختی برای نظام سلامت خواهد بود اما به هر حال سعی داریم با رفع مشکلات بودجه ای این چالش ها را پشت سر بگذاریم.

وزیر بهداشت افزود: مواردی مانند حق جذب نباید باعث نگرانی در مجموعه کارمندان دانشگاه ها شود و هم دولت و هم وزارت بهداشت این موضوع را پرداخت می کند و روسای دانشگاه ها آن را مدیریت کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به راه اندازی حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاهها ستادی را برای تدابیر ویژه در نظر بگیرند و گزارش های هفتگی در زمینه تجهیزات پزشکی، دارو ها و واکسن ها تهیه کنند و به وزارت بهداشت ارائه دهند. در حال حاضر هم در وزارت بهداشت سه روز در هفته جلسه ستاد تدابیر ویژه برگزار می شود.

دستجردی با اشاره به تامین نیروی انسانی در دو سال اخیر و اخذ مجوزهای لازم در این زمینه گفت: خوشبختانه 2 هزار مجوز هیات علمی در سال 90 و در دو مرحله 1200 نفری و 800 نفری هم مجوز جذب هیات علمی برای وزارت بهداشت اخذ شد که این نیروی انسانی مطلوب با فراخوان در دانشگاه ها توزیع می شود.

وی درباره آزمون های بورد تخصصی و فوق تخصصی یادآور شد: این امتحانات امسال به خوبی برگزار و برای نخستین بار سه کمیته ممتحنه، ارزشیابی و سیاستگذاری در سطح بورد تخصصی و فوق تخصصی تشکیل شد تا از آن حالت سنتی که از توان هیات علمی تنها در زمینه طراحی سئوال استفاده می شد خارج شویم و از توان اساتید در سیاستگذاری و ارزشیابی استفاده بهینه شود و درخواست می شود روسای دانشگاه ها نیز با این اساتید همکاری کنند.

وزیر بهداشت آزمون دستیاری امسال را یکی از بهترین آزمون های دستیاری برگزار شده در سالهای اخیر برشمرد و گفت: چاره این موضوع که افراد پس از دوره دستیاری در دانشگاهها ماندگار شوند تربیت نیروی انسانی بومی است. ما از بومی پذیری در دستیاری حمایت می کنیم و اگر دانشگاههایی از نظر سطح بندی امکان تربیت دستیار ندارند نیز می توانند با مجوز تربیت نیروی انسانی بومی این کار را انجام دهند.

وی از افزایش قطب های علوم پزشکی به تعداد 30 قطب خبر داد و گفت: افزایش ظرفیت دستیاری از 1870 نفر به 2600 نفر فرصتی برای دانشگاهها است و اگر دانشگاهها می توانند ظرفیت بیشتری برای رشته های مورد نیاز ایجاد کنند، وزارت بهداشت از این موضوع حمایت می کند.

دستجردی درباره رشد دانشکده های طب سنتی گفت: ما قصد نداریم که طب سنتی را به صورت فله ای گسترش دهیم اما در صورت تامین زیرساختها، دانشکده های طب سنتی می توانند بسیار راهگشا باشند و با فارغ التحصیلی گروه زیادی از دانش آموختگان این رشته، نیروی انسانی آن هم تامین می شود.

وی گفت: دانشگاههایی که امکان ایجاد رشته های بین رشته ای دارند حتماً این کار را انجام دهند و همچنین سایر دانشگاه های علوم پزشکی با دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه تخصص پزشک خانواده همکاری کنند تا پزشکان خانواده ای که رضایت از کار آنها وجود دارد وارد این دوره تخصصی شوند.

وزیر بهداشت از توسعه پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت: بخشی از اهداف مورد نظر در این بخش تامین شده است و ما در انتظار ابلاغ بودجه پزشک خانواده هستیم و تا آخر امسال در همه دانشگاهها راه اندازی خواهد شد. البته دانشگاههایی که خودشان را در حاشیه نگه داشته اند متوجه باشند که ما این موضوع را می دانیم و باید هرچه سریع تر برنامه را اجرایی کنند. به زودی هم از اجرای برنامه در 5 دانشگاه گزارشی عمومی ارائه می شود.

وی با اشاره به توسعه شبکه های تحقیقات علوم پزشکی مشور و رتبه رو به رشد ایران در حوزه علوم پزشکی گفت: ایران در حال حاضر در علوم پزشکی رتبه 19 و در داروسازی رتبه 16 جهانی را دارد و سهم علوم پزشکی در مقالات و استنادات نیز رشد داشته است. میزان استنادات از 32 درصد در سال 2000 به 46 درصد در سال 2009 رسیده است.

دستجردی افزود: تعداد مجلات علوم پزشکی در پایگاه های نمایه سازی نیز رشد داشته و 26 مجله در ISI و 28 مجله در PubMed و 83 مجله در اسکوپوس حضور دارند.

وی اورژانس های بیمارستانی را یکی از مهمترین فعالیت های بیمارستانها برشمرد و گفت: پزشک مقیم اورژانس در بیمارستان آموزشی باید از میان هیات علمی باشد و روسای دانشگاهها این موضوع را مدیریت کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به آغاز توزیع پزشکان متخصص و فوق تخصص در دانشگاهها گفت: روسای دانشگاهها شخصاً این موضوع را مدیریت کنند و این پزشکانی که توزیع می شوند افراد روزمزد نیستند بلکه نخبگانی هستند که باید با آنها با اکرام رفتار کرد. گلایه هایی از برخی رفتارها در برخی دانشگاهها در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود.

وی افرود: 42 اتوبوس آمبولانس نیز تهیه شده است که مابقی این اتوبوس ها نیز پس از رفع مشکلات بودجه ای تامین می شود.