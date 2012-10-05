کالاهای استاندارد تنها از مرز مهران به عراق صادر می شوند

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران به دلیل امنیت یکی از مهمترین خروجی های کشور برای صادرات کالا به کشور عراق است.

وی بیان داشت: در حال حاضر روند نظارت بر صادرات کالا در مرز مهران بر پایه استاندارد بودن کالا است.

جوادی افزود: کشور عراق از ورود کالاهایی که علامت استاندارد نداشته باشند جلوگیری می کند.

وی افزود: از ابتدای سال 1391 تاکنون، پس از بازرسی ها، نظارت و کنترل های مستمر کارشناسان استاندارد در بازارچه مرزی مهران 46 هزار تن کالای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به کشور عراق صادر شده است.

مسعود جوادس بیان داشت: سیمان، انواع آجر، سنگ های ساختمانی، کاشی، سرامیک، موزائیک، کربنات کلسیم و متانول بیشترین محصولات و کالاهای صادر شده استاندارد بوده است.