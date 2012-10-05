بازسازی میدان توحید شهر ایلام/ افزایش صادرات فرش استان

به گزارش خبرگزاری مهر، خالق منصوری اظهار داشت: طی اقدامی از سوی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ایلام پارک توحیــد واقع در خیابان مبارزان احیاء و بازسازی شد .

وی اظهار داشت: این مهم به منظور زیباسازی و بهبود منظر شهــری و رفاه و تقاضای شهروندان محله انجام گرفته شد .

منصوری بیان داشت: در بازسازی پارک توحـید، چمن پارک به طـــور کامل کشت و ساماندهـی شد .

به گفته شهردار ایـــلام در این راستا روشنایی پارک توحیـــد به طور کامل انجام و ست ورزشـی و مجموعه بــازی کودکان نیز بزودی در این پارک نصب و راه اندازی می شود .

بازدید استاندار از بازار شهر ایلام

مجتبی اعلایی به همراه معاون برنامه ریزی و فرماندار ایلام امروز با حضور در بازار شهر ایلام از نزدیک در جریان روند قیمت ها و خرید و فروش در بازار قرار گرفت .

وی در این بازدید با اشاره به لزوم ثبات قیمت ها در بازار گفت: ثبات قیمت ها باعث ایجاد رونق در بازار می شود و مردم بهتر می توانند برای تهیه مایحتاج خود اقدام کنند.

ناشنوای ایلامی مقام سوم مسابقات دوومیدانی کشور را کسب کرد

دبیر هیئت ورزشهای ناشنوایان ایلام گفت: یکی از ورزشکاران ناشنوای این استان مقام سوم مسابقات دوومیدانی ناشنوایان قهرمانی کشور را کسب کرد .

ایوب بهادری افزود: این دوره از مسابقات در استان قزوین آغاز و در حال برگزاری است .

وی ادامه داد: در این دوره میثم تاج فر ناشنوای ایلامی موفق به کسب مقام سوم در رشته دو ۴۰۰متر شده است.

وی اضافه کرد: در این مسابقات شش نفر از ورزشکاران ناشنوای استان ایلام اعزام شدند.

واحدهای صنعتی مشکل دار ایلام شناسایی شده اند

رئیس سازمان صنعت و تجارت استان ایلام گفت: واحدهای صنعتی مشکل دار ایلام شناسایی شده اند .

علی مهدوی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی در سطح استان ایلام فعال هستند .

وی بیان داشت: معدود واحدهای صنعتی مشکل دار در استان ایلام شناسایی شده اند و به زودی مشکلات آنها مرتفع می شود .

این مسئول عنوان کرد: مشکل عمده واححدهای تولیدی در سطح استان ایلام کمبود نقدینگی و عدم مدیریت صحیح است .

وی یادآور شد: بانکها و خود صاحبان واحدهای تولیدی برای در جهت فعال شدن صنعت استان تلاش بیشتری کنند .

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 104 درخواست متقاضی واحدهای صنعتی مشکل داردر سامانه دستگاه ثبت شده که 60 مورد از این تعداد پیگیری شده است .

صادرات فرش استان ایلام افزایش یافته است

مدیرعامل شرکت فرش استان ایلام گفت: فرش استان ایلام به عنوان یکی از مهمترین فرشهای دستبافت در جهان شناخته شده است .

مراد ناصری اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 90 درصد فرشهای دستبافت استان ایلام به خارج از کشور صادر می شود .

وی عنوان کرد: در سال جاری برنامه ای جامع برای تولید فرش در استان ایلام در نظر گرفته شده که حمایت از فرش بافان از مهمترین این برنامه ها است .

این مسئول تصریح کرد: یکی از کارهایی که در این حوزه در حال انجام بوده، این است که زنجیره تولید فرش از کاشت دانه گیاه رنگی تا آخرین مراحل تولید فرش در استان صورت گیرد و مثلا در بحث مربوط به رنگرزی فرش که از طریق گیاهان طبیعی صورت می‌گیرد را در شهرستان دره شهر فعال کنیم یا بحث پشم و نخ ریسی نیز در شهرستان آبدانان انجام شود، چون به لحاظ کیفیت پشم دام‌هایی که در این شهرستان تولید می‌شود، در سطح خوبی قرار دارند و در طرح توسعه کشاورزی نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که دام اختصاصا جهت تولید پشم پرورش یابد و این برنامه‌ریزی‌ها کمک می‌کند که اشتغال در استان ایجاد شود، دامداری تقویت شود و زنجیره تولید فرش ما در استان نیز کامل شود.