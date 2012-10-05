به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومیان - سرپرست مرکز آموزش‌های عالی آزاد و خاص دانشگاه با اعلام این خبر افزود: نتایج آزمون‏های پایان پودمان‏های آموزشی نیم‏سال دوم تحصیلی91-1390، در سامانه اطلاع‏رسانی غیرحضوری دانشگاه به آدرس http://dlearning.uast.ac.ir قابل مشاهده است.

وی در ادامه اظهار داشت: دانشجویان این دوره جهت اطلاع از نمرات خود لازم است با مراجعه به سامانه مذکور در بخش اطلاع‌رسانی وضعیت تحصیلی دانشجویان در قسمت نام کاربری، شماره دانشجویی 12 رقمی خود و در قسمت رمز عبور، شماره شناسنامه خود را وارد کنند.

به گفته سرپرست مرکز آموزش‌های عالی آزاد و خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی، ارسال درخواست تجدید نظر صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق سامانه مذکور تا مهرماه امکان‏پذیر است و به درخواست‏هایی که پس از این تاریخ و یا به روش دیگری ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معصومیان تاکید کرد که نتایج بررسی درخواست‏های تجدید نظر دانشجویان 18 مهرماه به صورت قطعی اعلام می شود و اعتراض مجدد، غیرقابل بررسی است.



