به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومیان - سرپرست مرکز آموزشهای عالی آزاد و خاص دانشگاه با اعلام این خبر افزود: نتایج آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی نیمسال دوم تحصیلی91-1390، در سامانه اطلاعرسانی غیرحضوری دانشگاه به آدرس http://dlearning.uast.ac.ir قابل مشاهده است.
وی در ادامه اظهار داشت: دانشجویان این دوره جهت اطلاع از نمرات خود لازم است با مراجعه به سامانه مذکور در بخش اطلاعرسانی وضعیت تحصیلی دانشجویان در قسمت نام کاربری، شماره دانشجویی 12 رقمی خود و در قسمت رمز عبور، شماره شناسنامه خود را وارد کنند.
به گفته سرپرست مرکز آموزشهای عالی آزاد و خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی، ارسال درخواست تجدید نظر صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق سامانه مذکور تا مهرماه امکانپذیر است و به درخواستهایی که پس از این تاریخ و یا به روش دیگری ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
معصومیان تاکید کرد که نتایج بررسی درخواستهای تجدید نظر دانشجویان 18 مهرماه به صورت قطعی اعلام می شود و اعتراض مجدد، غیرقابل بررسی است.
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