راه اندازی شورای اخلاق در دانشگاههای علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر لاریجانی صبح امروز در مراسم هفتاد و دومین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت بازوی مشورتی وزارت بهداشت بوده و این شورا تلاش دارد تصمیم سازی متنی بر شواهد انجام دهد.

وی یادآور شد: تلاش ما این است که حرکت در سطح وزارت بهداشت مبتنی بر شواهد علمی باشد برخی از دستور العمل هایی که مشاهده می کنید ماهها کار برده تا نتیجه آن قابل استفاده باشد. به عنوان مثال سند تحول نظام سلامت چهار الی پنج هزار سند مختلف پشت آن بوده تا این سند ایجاد شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت گفت: از دیگر فعالیت های شورا به رصد محیلی و نهادیه کردن دیده بانی نظام سلامت اشاره کرد و گفت: برای استقرار نظام دیده بانی دستور العملی تهیه شده است و براساس گزارش این دیده بانی است که وضعیت محیط را رصد می کنیم.

وی یادآورشد: اولین رکورد دیده بانی در حوزه سلامت به زودی منتشر می شود که در این رکورد وضعیت 35 هزار خانوار ایرانی پیگیری شده است.

لاریجانی افزود: مطالعه بار بیماری ها در کشور بعد از گذر 10 سال ساماندهی و بهمن یا اسفند ماه اولین گزارش آن اعلام می شود و گزارش نهایی آن اردیبهشت ما منتشر می شود.

وی از ساماندهی بار بیماری ها در نظام سلامت خبر داد و گفت: انتظار ما از دانشگاهها این است که در این زمینه ما را کمک کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنانش به نظام تحول نظام سلامت اشاره کرد و گفت:92برنامه برای رسیدن به این برنامه تدوین شده است و تقاضای ما از دانشگاهها این است که در این زمینه فعالیت کنند تا ما بتوانیم به تحول نظام سلامت دست یابیم.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت در زمینه نقشه علمی کشور نقش پیشرویی دارد و اجرای آن با چالش هایی همراه است که باید دانشگاهها در این زمینه وارد شده و به چالش های آن پاسخ دهند و از بهمن ماه امسال دانشگاهها باید با چارچوب مشخصی در زمینه نقشه جامع علمی فعالیت کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت افزود: به منظور اجرای برنامه پنجم 800 پروژه عملیلتی ساماندهی شده است که باید دانشگاهها در 6 ماهه دوم به این برنامه توجه داشته و در راستای آن حرکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی از اسناد وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: اسناد دیگری در سطح وزارت بهداشت وجود دارد که می توان به شواری عالی سلامت و امنیت غذایی اشاره کرد که مصوب دولت بوده است همچنین پزشک خانواده و نظام ارجاع که مصوب دولت است نه توافقنامه این وزارت و وزارت رفاه و انتظاری که از دانشگاهها وجود دارد این است که طرح شورای عالی سلامت و امنیت غذا را مطرح کرده و مصوبات ان را پیگیری و اجرا کنند.

لاریجانی ادامه داد: سند آمایش سرزمینی علوم پزشکی از دیگر اسناد وزارت بهداشت است که نهایی شدن آن موجب گسترش آموزش پزشکی هم می شود.

وی در ادامه به سند پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: این طرح از برنامه های کلان وزارت بهداشت بوده است و چالش های بزرگی هم دارد که تقاضای ما از دانشگاهها پشتیبانی از این برنامه وزارت بهداشت است.

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت به شورای عالی اخلاق در سطح وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: انتظار است که بستر اخلاق ایجاد شود به عنوان مثال منشور حقوق بیمار باید در تمام بیمارستان مورد توجه قرار گیرد و تیم هایی برای آموزش آن در نظر گرفته شوند.

وی با بیان اینکه شورای اخلاق دانشگاهها را راه اندازی و فعالیت هایمان را مستندسازی می کنیم تصریح کرد: عملکرد 4 ساله وزارت بهداشت بهمن ماه منتشر می شود و دانشگاهها نیز باید این عملکرد را جمع آوری و ارایه دهند.