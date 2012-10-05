اردن آبستن حوادث جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "اقدامی پیشگیرانه" به تصمیم پادشاه اردن برای انحلال پارلمان این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام پرداخته است.

این روزنامه نوشته است: عبدالله دوم پادشاه اردن به خوبی پی برده است که در صورتی که اقدامی به عمل نیاورد ممکن است درگیری هایی خونینی رخ دهد به ویژه که جبهه عمل اسلامی اردن وعده داده است که امروز حدود پنجاه هزار نفر را در میدان النخیل جمع می کند.

القدس العربی بیان کرد: احتمال کاسته شدن از تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات به دو دلیل وجود دارد؛ نخست، تصمیم پادشاه اردن برای انحلال پارلمان و دوم نگرانی از زد و خورد میان طرفداران و مخالفان رژیم اردن.

این روزنامه می افزاید: دولت اردن احزاب طرفدار خود را به لغو برگزاری تظاهرات قانع کرده است اما این بدان مفهوم نیست که احتمال درگیری ها از بین رفته است به ویژه که برخی از این گروههای وابسته به رژیم بر برگزاری تظاهرات اصرار دارند.

القدس العربی نوشته است: انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام ممکن است که از شدت بحران بکاهد اما سرآغاز مشکل دیگری است زیرا گروههای اسلام گرا انتخاباتی که قرار است در اوایل سال آتی برگزار شود را تحریم کرده اند زیرا با قانون انتخابات مخالفند.

این روزنامه می افزاید: مشکل اصلی نبود تمایل برای اصلاحات سیاسی که خواست اصلاح طلبان در اردن است می باشد. آنها خواستار انتخابات آزاد و شفاف و پارلمان دارای اختیارات گسترده و دولتی نشات گرفته از بطن این این پارلمان هستند.

القدس العربی بیان کرد: تحریم انتخابات از سوی اسلام گرایان به مفهوم شکل گیری فعالیتی خارج از پارلمان و نظام سیاسی و روی آوردن به خیابانها برای طرح خواسته هاست.

این روزنامه در پایان می نویسد: پیش بینی اوضاع اردن دشوار است اما به طور حتم می توان گفت که با توجه به بحران حاد اقتصادی و اوضاع متشنج در مرزهای اردن ثبات اهمیت زیادی دارد و آشتی ملی بهترین راه برای ثبات است. تظاهرات امروز و چگونگی برخورد با آن نقش مهمی می تواند در آینده اردن داشته باشد.