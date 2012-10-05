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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

حاکم بحرین 35 مسجد را به آتش کشید

حاکم بحرین 35 مسجد را به آتش کشید

قم - خبرگزاری مهر: پدر یک شهید بحرینی گفت: حاکم بحرین تنها به کشتن مردم انقلابی بسنده نمی‌کند و تاکنون 35 مسجد را به آتش کشیده که در این مساجد قرآن‌های بسیاری نیز وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد الشیخ، پدر شهید علی الشیخ شامگاه پنجشنبه در همایش "رهبران دربند" که با حضور نمایندگان گروههای انقلابی و خانواده اسرا و شهدای بحرینی در مرکز همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به نحوه شهادت فرزندش توسط مزدوران آل خلیفه اظهار داشت: شهید علی الشیخ 14 سال داشت که در روز عید سعید فطر در مسجد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

وی افزود: شهید علی الشیخ التزام کامل به مسائل دینی داشت و از اخلاق حسنه‌ای برخوردار بود و به خاطر اینکه در روز عید فطر به شهادت رسید به شهید عید معروف شد.

این مبارز بحرینی گفت: آنچه برای شهید علی الشیخ اتفاق افتاد قتل عمد بود که سربازان آل خلیفه او را از فاصله 3 متری و از ناحیه صورت و پا مورد اصابت گلوله خود قرار دادند.

تنها مطالبه ما نیز اسقاط نظام ظلم است

پدر شهید علی الشیخ عنوان کرد: یکی از جنایات رژیم آل خلیفه آن است که با پرتاب کردن گازهای سمی به طرف انقلابیون آنها را مورد آسیب جدی قرار می‌دهد و ما امروز از دست جنایات این رژیم رنج می‌بریم و تنها مطالبه ما نیز اسقاط نظام است.

وی با بیان اینکه در زندان بحرین وحشیانه ترین و بدترین نوع رفتار با اسرا و محکومین صورت می‌گیرد، افزود: حمد بن عیسی آل خلیفه مسئول همه این جنایات و مقصر اصلی است.

جواد الشیخ افزود: حاکم بحرین تنها به کشتن مردم انقلابی بسنده نمی‌کند و تا کنون بیش از 35 مسجد را به آتش کشیده که در این مساجد قرآن‌های بسیاری نیز وجود داشت و این کار تنها از صهیونیست‌ها بر می‌آید.

وی در ادامه عنوان کرد: من به عنوان پدر یک شهید بحرینی از همبستگی ملت ایران و عراق با  مردم  بحرین خوشحالم ولی انتظار داریم بیش از این‌ها از مردم بحرین حمایت شود.

پدر شهید علی الشیخ افزود: شهدای بحرین امروز به 104 نفر رسیده است و ما به امید خداوند روزی رهبران در بند و اسرا را از زندان‌های بحرین خارج کرده و آل خلیفه را به جای آنها قرار می‌دهیم.

وی با بیان اینکه مردم انقلابی بحرین، حضرت آیت الله خامنه‌ای را ولی امر خود می‌دانند، افزود: همسر من و مادر شهید علی الشیخ قبل از برگزاری این همایش در تهران با آیت الله خامنه‌ای دیدار کرد.

کد مطلب 1712456

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