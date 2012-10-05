حاکم بحرین 35 مسجد را به آتش کشید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد الشیخ، پدر شهید علی الشیخ شامگاه پنجشنبه در همایش "رهبران دربند" که با حضور نمایندگان گروههای انقلابی و خانواده اسرا و شهدای بحرینی در مرکز همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به نحوه شهادت فرزندش توسط مزدوران آل خلیفه اظهار داشت: شهید علی الشیخ 14 سال داشت که در روز عید سعید فطر در مسجد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.



وی افزود: شهید علی الشیخ التزام کامل به مسائل دینی داشت و از اخلاق حسنه‌ای برخوردار بود و به خاطر اینکه در روز عید فطر به شهادت رسید به شهید عید معروف شد.



این مبارز بحرینی گفت: آنچه برای شهید علی الشیخ اتفاق افتاد قتل عمد بود که سربازان آل خلیفه او را از فاصله 3 متری و از ناحیه صورت و پا مورد اصابت گلوله خود قرار دادند.



تنها مطالبه ما نیز اسقاط نظام ظلم است



پدر شهید علی الشیخ عنوان کرد: یکی از جنایات رژیم آل خلیفه آن است که با پرتاب کردن گازهای سمی به طرف انقلابیون آنها را مورد آسیب جدی قرار می‌دهد و ما امروز از دست جنایات این رژیم رنج می‌بریم و تنها مطالبه ما نیز اسقاط نظام است.



وی با بیان اینکه در زندان بحرین وحشیانه ترین و بدترین نوع رفتار با اسرا و محکومین صورت می‌گیرد، افزود: حمد بن عیسی آل خلیفه مسئول همه این جنایات و مقصر اصلی است.



جواد الشیخ افزود: حاکم بحرین تنها به کشتن مردم انقلابی بسنده نمی‌کند و تا کنون بیش از 35 مسجد را به آتش کشیده که در این مساجد قرآن‌های بسیاری نیز وجود داشت و این کار تنها از صهیونیست‌ها بر می‌آید.



وی در ادامه عنوان کرد: من به عنوان پدر یک شهید بحرینی از همبستگی ملت ایران و عراق با مردم بحرین خوشحالم ولی انتظار داریم بیش از این‌ها از مردم بحرین حمایت شود.



پدر شهید علی الشیخ افزود: شهدای بحرین امروز به 104 نفر رسیده است و ما به امید خداوند روزی رهبران در بند و اسرا را از زندان‌های بحرین خارج کرده و آل خلیفه را به جای آنها قرار می‌دهیم.



وی با بیان اینکه مردم انقلابی بحرین، حضرت آیت الله خامنه‌ای را ولی امر خود می‌دانند، افزود: همسر من و مادر شهید علی الشیخ قبل از برگزاری این همایش در تهران با آیت الله خامنه‌ای دیدار کرد.