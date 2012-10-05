  1. ورزش
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

کشتی دانشجویان جهان - فنلاند/

فرنگی کاران اوزان نخست حریفان خود را شناختند

فرنگی کاران اوزان نخست حریفان خود را شناختند

مراسم وزن کشی رقابت‌های کشتی فرنگی دانشجویان جهان در اوزان 55، 60، 66 و 74 کیلوگرم برگزار شد که طی آن نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن 55 کیلوگرم محسن حاجی‌‌پور در دور نخست با ایوان بلاتسف از روسیه روبرو می‌شود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار کشتی‌گیران بلاروس و ژاپن مسابقه می دهد. در این وزن 8 کشتی‌گیر حضور دارند.

در وزن 60 کیلو باقر توکلیان با استوروس ماکاری از رومانی مصاف می‌دهد و در صورت پیروزی در مرحله بعدی باید با برنده دیدار کشتی‌گیران لهستان و اتریش روبرو شود. در این وزن 16 کشتی‌گیر حضور دارند.

در وزن 66 کیلوگرم علی محمدی در دور نخست با ژومین لو از چین مسابقه می دهد، نماینده کشورمان در صورت پیروزی باید منتظر برنده  دیدار کشتی‌گیران رومانی و برزیل در دور دوم بماند. در این وزن 16 کشتی‌گیر باهم پیکار می‌کنند.

در وزن 74 کیلوگرم نیز هادی علیزاده در دور نخست با ماکسیم بیلوبورودوف از اوکراین مبارزه می‌کند؛ این کشتی‌گیر در صورت پیروزی در مرحله دوم به مصاف برنده دیدار کشتی‌گیران ترکیه و روسیه خواهد رفت.

در مسابقات سه وزن دوم  طالب نعمت‌پور در وزن 84، محمدرضا اکبری در وزن 96 و بشیر باباجان‌زاد در وزن 120 کیلوگرم روز شنبه مسابقه می دهند.

رقابت‌های 4 وزن نخست کشتی فرنگی دانشجویان جهان از ظهر امروز در شهر کورتین فنلاند آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1712458

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها