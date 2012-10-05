به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اعلام رشد 8.4 درصدی تولید سنگ آهن فرآوری شده در نیمه نخست امسال، تاکید کرد: گزارش های اولیه نشان دهنده آن است که در نیمه ابتدای سال جاری تولید سنگ آهن فرآوری شده شامل سنگ آهن کنسانتره و دانه بندی از مرز 15میلیون و 308 هزار تن عبور کرد.

تولید سنگ آهن فرآوری شده در مدت مورد بررسی جایگاه دوم را بین تولیدات معدنی و صنایع معدنی کشور کسب کرد. جایگاه نخست رشد تولید در میان این محصولات به تولید فولاد خام اختصاص یافته است.

از سوی دیگر، میزان تولید این ماده معدنی در مدت مشابه سال قبل 14میلیون و 124هزار تن بود. در این میان شرکت های بزرگی مانند معدنی و صنعتی و چادرملو، ‌گل گهر و مرکزی ایران بیشترین سهم تولید را در اختیار داشتند.