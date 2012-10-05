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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹

طرح توزیع شیر در مهدهای کودک استان ایلام اجرا می شود

طرح توزیع شیر در مهدهای کودک استان ایلام اجرا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی بهزیستی ایلام گفت: در سال جاری با همکاری آموزش و پرورش طرح توزیع شیر در مهدهای کودک استان اجرا می شود.

نسرین شهبازی  در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درمهرماه امسال 288 مهد کودک شهری و روستایی با ظرفیت پذیرش بیش از 10هزار کودک فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی بیان داشت: هم اینک ۷۹ مهدکودک در مناطق شهری و ۱۸۲مهدکودک در مناطق روستایی این استان فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: با اجرای طرح هایی نظیر تامین یک وعده غذای گرم، تامین بخشی از شهریه کودکان خانوده های نیازمند، کمک به گسترش روستا مهدها و کمک به رشد و توسعه مهدهای حاشیه شهر از مهدهای کودک حمایت می شود.

شهبازی بیان داشت: تمامی مهدهای کودک استان به صورت خصوصی و با نظارت بهزیستی فعالیت می کنند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی ایلام گفت: تمامی کودکان مهدهای کودک استان اعم از شهری و روستایی زیر پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی، داشتن حداقل سن ۲۵سال و گذراندن دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل را از جمله داشتن شرایط لازم برای اخذ مجور فعالیت مهدکودک عنوان کرد.

کد مطلب 1712465

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