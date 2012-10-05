تقسیم اسکیت کشور به پنج منطقه/ اسپانسرها رغبتی برای حمایت از ورزش ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان که برای حضور در مجمع انتخابات هیئت اسکیت قم به این استان سفر کرده بود به عنوان رئیس این مجمع که شامگاه پنجشنبه برگزار شد، تصریح کرد: تا پایان برنامه توسعه پنجم هیچ کلنگ زنی در ورزش صورت نمی گیرد بنابراین با طرح این موضوع که فضای اختصاصی اسکیت نداریم نمی توان توجیه مناسبی مطرح کرد و کار را رها کرد بلکه هنر این است که امکانات را پیدا کنیم و بر اساس آن استعدادهای اسکیت را شناسایی کنیم.



بخشودگی مالیاتی برای حامیان مالی پیش بینی نشده است



وی ادامه داد: اکثر استان ها پیست اسکیت ندارند در حالی که این ورزش پنج رشته به عنوان زیر مجموعه خود دارد و تنها نباید به فعالیت در اسکیت سرعت یا اسکیت نمایشی اکتفا کرد، بلکه باید هیئت ها سایر رشته های اسکیت را نیز فعال کنند.



سرپرست فدراسیون اسکیت بیان داشت: اگر امکان فعالیت بانوان در فضای آزاد وجود ندارد می توان از سالن های ورزشی برای حرکت در مسیر رشد اسکیت بانوان فعال شد به خصوص رشته های نمایشی و ری استایل که در قم اجرای این رشته ها به راحتی امکان پذیر است.



وی ابراز کرد: جذب اسپانسر در کل کشور با مشکل مواجه است زیرا ماده 118 قانوان برنامه چهارم توسعه که باید در برنامه پنجم توسعه نیز پیش بینی می شد، وجود ندارد و بر اساس آن بخشودگی مالیاتی برای حامیان مالی پیش بینی نشده است بنابراین اسپانسرها دیگر مانند گذشته برای حمایت مالی از ورزش کشور روی خوش نشان نمی دهند.



کم اهمیتی رسانه ها در ارائه اخبار و اطلاعات رشته اسکیت



محمدیان همچنین به کم اهمیتی رسانه ها در ارائه اخبار و اطلاعات رشته اسکیت اشاره کرد و بیان داشت: تبلیغات در حوزه اسکیت در رسانه ها ضعیف است و رسانه ها متاسفانه زیاد رغبتی به پوشش رویدادهای این رشته نشان نمی دهند اما باید آنقدر تلاش کنیم که آنها خودشان به سمت و سوی این رشته کشیده شوند.



وی با بیان اینکه در کشور پنج هزار اسکیت بازی غیر سازمان یافته حضور دارند، عنوان داشت: تعامل با آموزش و پرورش، راه اندازی و تقویت بخش همگانی و فعال کردن تمام رشته های زیر مجموعه اسکیت باید در مسیر تحول در اسکیت قم صورت بگیرد و انشاءالله شاهد تحولی در این رشته ورزشی باشیم.



سرپرست فدراسیون اسکیت در پایان از لغو برگزاری مسابقات لیگ سرعت رده سنی نونهالان خبر داد و بیان داشت: به دلیل اینکه فشار زیادی در تمرینات به اسکیت بازان این رده سنی وارد می شد و آنها انگیزه فعالیت در رده های سنی بالاتر را از دست می دادند، این لیگ برگزار نمی شود.

