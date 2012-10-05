ترکیه در پی جنگ با سوریه نیست/ هیچ کس نباید اراده ما را بسنجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، "رجب طیب اردوغان" روز گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک با محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد کرد که هرگز در پی جنگ با سوریه نیست و در پی حمله خمپاره ای به جنوب شرق ترکیه پارلمان تنها موافقت خود را با استقرار سربازان به عنوان اقدامی بازدارنده اعلام کرد.

وی افزود: جمهوری ترکیه قادر به دفاع ازشهروندان و مرزهای خود است و هیچ کس نباید اراده ما را در این زمینه بسنجد.

این اظهارات در حالیست که که سفیر سوریه در سازمان ملل روز گذشته پس از حملات خمپاره ای اعلام کرد: دمشق در پی ایجاد تنش با همسایگان خود از جمله ترکیه نیست.

پارلمان ترکیه روز گذشته با 286 رای مثبت با طرح اردوغان در زمینه حمله ارتش ترکیه به کشورهای متجاوز موافقت کرد.

پس از حملات خمپاره ای از خاک سوریه که طی بعد از ظهر چهارشنبه رخ داد و در نتیجه آن پنج تبعه ترک کشته و برخی دیگر زخمی شدند، دولت ترکیه از پارلمان خواست تا با استقرار نیروهای خود خارج از مرزهای ترکیه موافقت کند.

آنکارا در اعتراض به این حمله شکوائیه ای برای شورای امنیت ارسال کرد و سوریه را به نقض آشکار موازین بین المللی متهم کرد.

این درحالیست که حملات توپخانه ای ارتش ترکیه به برخی اهداف نظامی در خاک سوریه تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشته و در نتیجه این حملات انفجارهای شدیدی در سوریه رخ داده است.

منابع وابسته به مخالفان سوری اعلام کردند که در نیتجه این حملات توپخانه ای به خاک سوریه، دو نظامی ارتش سوریه کشته شده و برخی دیگر از مواضعشان در مرز عقب نشینی کرده اند.

نخست وزیر ترکیه نیز چهارشنبه گذشته با تایید حملات توپخانه ای ارتش ترکیه به خاک سوریه، تاکید کرد: حمله از خاک سوریه به پاسخی فوری نیاز داشت.