فینال پانزدهم در غیاب ایران/ ژاپن و ازبکستان به دنبال دو هدف متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا ساعت 17 فردا شنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار میشود که درصورت قهرمانی ژاپن، آنها بهترین تیم آسیا در این رده میشوند و ازبکستان با قهرمانی در این جام، طلسم ناکامیاش را شکسته و دهمین تیم قهرمان این جام لقب میگیرد.
ژاپنیها که طبق نظر علی دوستیمهر فوتبال را به سبک "تیکی تاکای" اسپانیا انجام میدهند، تنها با یک باخت فینالست شدند. آنها در نخستین بازی دور مقدماتی عربستان را با 2 گل مغلوب کردند و سپس برابر کرهجنوبی با نتیجه 3 بر یک تن به شکست دادند. این تیم در نهایت با 3 گل برابر کرهشمالی پیروز شد تا به عنوان تیم دوم گروه C به مرحله یکچهارم نهایی صعود کند.
این تیم مطرح شرق آسیا در این مرحله با نتیجه 2 بر یک سوریه را شکست داد و با پیروزی جالب 5 بر یک مقابل عراق - تیم بدون شکست جام - در بازی نیمه نهایی به فینال جام صعود کردند.
چشم بادامیها در صورت قهرمانی در جام پانزدهم، با 3 قهرمانی، یک مقام سوم، یک مقام چهارم و 2 حضور در دیدار ردهبندی بهترین تیم در رده زیر 16 سال آسیا لقب میگیرند.
در سوی دیگر میدان ازبکستان، خوش شانسترین تیم جام قرار دارد. آنها در بازی اول در دقیقه 79 گل برتری برابر هند را به ثمر رسانده و با نتیجه 3 بر 2 پیروز مسابقه لقب گرفتند. در بازی دوم هم برابر چین با نتیجه یک بر یک متوقف شدند و در حالیکه بازی سوم را با یک گل به سوریه واگذار کردند، به لطف متوقف شدن چین برابر هند در دقیقه 4+90 به مرحله حذفی راه یافتند.
ازبکستانیها در بازی یکچهارم نهایی برابر کرهجنوبی در جریان بازی به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما با برتری 5 بر 3 در ضربات پنالتی، در مجموع این تیم قدرتمند شرق آسیا را با نتیجه 6 بر 4 شکست دادند و حریف ایران در نیمه نهایی جام شدند.
قویترین تیم آسیای میانه در بازی پای فینال ابتدا با یک گل از ایران عقب افتاد اما روی غرور و غفلت بازیکنان تیم میزبان در نیمه نخست شکست را با پیروزی 3 بر یک عوض کردند. هرچند در دقیقه 88 گل دوم را خوردند اما در نهایت با پیروزی 3 بر 2 برابر شاگردان علیدوستیمهر، به دیدار نهایی صعود کردند.
آنها در صورت پیروزی برابر ژاپن در دیدار نهایی جام، برابر نخستین مرتبه قهرمان آسیا میشوند و دهمین تیم این قاره خواهند بود که به چنین عنوان مهمی در رده نوجوانان دست یافته است. همچنین در مجموع با یک قهرمانی، یک نایب قهرمان و یک عنوان چهارم در کنار تایلند قرار میگیرند.
اسامی تیمهای برتر آسیا در رده نوجوانان به شرح زیر است:
کرهجنوبی: 2 قهرمانی، یک نایب قهرمانی و یک چهارمی
چین: 2 قهرمانی و 3 مقام سوم
عربستان: 2 قهرمانی و 2 مقام سوم
ژاپن: 2 قهرمانی، یک مقام سوم، یک مقام چهارم و 2 حضور در دیدار ردهبندی
عمان: 2 قهرمانی و یک مقام سوم
قطر: یک قهرمانی، 5 نایب قهرمانی و یک مقام سوم
کرهشمالی: یک قهرمانی، دو نایب قهرمانی و 2 مقام چهارم
ایران: یک قهرمانی، یک نایب قهرمانی، یک مقام چهارم و یک حضور در دیدار ردهبندی
تایلند: یک قهرمانی، یک نایب قهرمانی و یک مقام چهارم
بحرین: یک نایب قهرمانی، 2 مقام سوم و یک مقام چهارم
ازبکستان: یک نایب قهرمانی و یک مقام چهارم
امارات: یک نایب قهرمانی و یک حضور در دیدار ردهبندی
یمن: یک نایب قهرمانی
- اسامی تیمهای برتر 14 دوره گذشته مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان (زیر 16 سال) آسیا به شرح زیر است:
1985 - قطر:
فینال: عربستان 4 - قطر 3
1986 - قطر:
فینال: کرهجنوبی صفر (5) - قطر صفر (4)
1988 - تایلند:
فینال: عربستان 2 - بحرین صفر
1990 - امارات:
فینال: قطر 2 - امارات صفر
1992 - عربستان:
فینال: چین 2 (8) - قطر 2 (7)
1994 - قطر:
فینال: ژاپن یک - قطر صفر
1996 - تایلند:
فینال: عمان یک - تایلند صفر
1998 - قطر:
فینال: تایلند یک (3) - قطر یک (2)
2000 - ویتنام:
فینال: عمان یک - ایران صفر
2002 - امارات:
فینال: کرهجنوبی یک (5) - یمن یک (3)
2004 - ژاپن:
فینال: چین یک - کرهشمالی صفر
2006 - سنگاپور:
فینال: ژاپن 4 - کرهشمالی 2
2008 - ازبکستان:
فینال: ایران 2 - کرهجنوبی یک
2010 ازبکستان:
فینال: کرهشمالی 2 - ازبکستان صفر
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