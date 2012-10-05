بیانیه شورای امنیت درباره سوریه و ترکیه/ دمشق به قوانین بین المللی احترام بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته در بیانیه ای مطبوعاتی و غیرالزام آور ضمن محکوم کردن حمله خمپاره ای سوریه به ترکیه و کشته شدن 5 نفر از دمشق خواست تا با احترام به قوانین بین المللی از اقدامات خود دست برداشته و دیگر آن را تکرار نکند.

این بیانیه غیر الزام آور تنها پس از آنکه روسیه از صدور بیانیه شدیدالحن شورای امنیت علیه سوریه جلوگیری کرد و آنکارا و دمشق را به کاهش تنش ها و یافتن راه مسالمت آمیز برای حل بحران موجود در سوریه دعوت کرد، صادر شد.

در این بیانیه آمده است: اعضای شورای امنیت با توجه به حمله خمپاره ای اخیر تاکید دارند که بحران در سوریه بر امنیت کشورهای همسایه، ثبات منطقه ای و صلح در این کشور تاثیر می گذارد.

در این بیانیه شورای امنیت حملات خمپاره ای تهدیدی برای امنیت و ثبات بین المللی عنوان شده و از سوریه خواسته شده تا به حق حاکمیت کمشورهای همسایه احترام بگذارد.

صدور این بیانیه شدید الحن درحالیست که روسیه با صدور بیانیه ای بی طرف اعلام کرده بود اعضای شورای امنیت از سوریه و ترکیه می خواهند تا خویشتنداری خود را افزایش داده و از انجام اقداماتی که باعث بدتر شدن درگیریهای نظامی در مرزهای مشترک می شوند، امتناع ورزند.

پس از حملات خمپاره ای از خاک سوریه که طی بعد از ظهر چهارشنبه رخ داد و در نتیجه آن پنج تبعه ترک کشته و برخی دیگر زخمی شدند، دولت ترکیه از پارلمان خواست تا با استقرار نیروهای خود خارج از مرزهای ترکیه موافقت کند.

آنکارا در اعتراض به این حمله شکوائیه ای برای شورای امنیت ارسال کرد و سوریه را به نقض آشکار موازین بین المللی متهم کرد.

این درحالیست که حملات توپخانه ای ارتش ترکیه به برخی اهداف نظامی در خاک سوریه تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشته و در نتیجه این حملات انفجارهای شدیدی در سوریه رخ داده است.

منابع وابسته به مخالفان سوری اعلام کردند که در نیتجه این حملات توپخانه ای به خاک سوریه، دو نظامی ارتش سوریه کشته شده و برخی دیگر از مواضعشان در مرز عقب نشینی کرده اند.

نخست وزیر ترکیه نیز چهارشنبه گذشته با تایید حملات توپخانه ای ارتش ترکیه به خاک سوریه، تاکید کرد: حمله از خاک سوریه به پاسخی فوری نیاز داشت.

اردوغان روز گذشته نیز با تاکید بر اینکه کشورش در پی جنگ با سوریه نیست، گفت: هیچ کس نباید اراده ما را در دفاع از شهروندان و مرزهایمان مورد تردید قرار دهد.