به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ورشویی اظهار داشت: یکی از اقدامات جدید در سال جاری، برگزاری کلاس‌های آموزش هنر از جمله هنر تئاتر برای اولین بار در شهرستان‌های استان و تربیت نیروی زبده تئاتر است و آثار ارائه شده در بیست و دومین جشنواره تئاتر استان نیز در پی این آموزش‌ها بوده است و این نشانگر اهمیت و تاثیرگزاری آموزش بحث است.

وی افزود: امسال و در بیست و دومین جشنواره تئاتراستان یزد، سایر شهرستان‌های استان نیز دارای آثار هستند و به طور جدی و با آثاری قوی در این جشواره شرکت کردند به طوری که چهار اثر قوی از سایر شهرستان‌های استان در این جشنواره حضور دارد و این نقطه قوت و تفاوت جشنواره تئاتر امسال با سال‌های گذشته است.

ورشویی ادامه داد: اگر بتوانیم در طول سال برنامه‌ها­ی آموزشی را به طور­ مستمر ارائه کنیم شاهد کارهای قوی‌تری در سال‌های آینده در عرصه هنر و به ویژه هنر نمایش خواهیم بود و ارتقای تئاتر استان قطعا رقم خواهد خورد.

وی تصریح کرد: یزد دارای ظرفیت خوبی در هنر تئاتر است و برخی اوقات نبودن برنامه منظم در رشد این حوزه اختلال ایجاد می کند؛ بنابراین برنامه‌های ویژه و جدی آموزشی در راستای رشد این هنر در استان را در دستور کار داریم چرا که آموزش باعث پویایی هنر می شود.

وی در خصوص مشکلات بودجه‌ای گریبان گیر عرصه هنر نیز ابراز داشت: مشکل بودجه‌ای و اقتصادی در تمام عرصه‌های هنر ظهور و بروز دارد و در صورتی که تئاتر به صورت حرفه‌ای فعالیت کند می‌تواند درآمدزا باشد و مشکل بودجه را در درون خود حل کند بنابراین باید شرایط و محیط فراهم شود.

معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: تئاتر نباید برای اهالی تئاتر باشد بلکه باید برای خاطب کار شود، باید برنامه‌ها و فیلم‌هایی تهیه شود که هم به لحاظ حرفه‌ای قوی بوده و هم جذب حد اکثر مخاطب را داشته باشد و این رمز موفقیت هنر تئاتر است.

وی از تشکیل یک کارگروه اقتصاد هنر در استان خبر داد و بیان داشت: با تشکیل و آغاز فعالیت این کارگروه بخشی از مشکل اقتصادی هنرمندان رفع خواهد شد و در حال حاضر شرح وظایف و اعضای این کار گروه در حال برنامه‌ریزی است.

وی در خصوص شرایط کاری فارغ التحصیلان رشته هنری نمایش در استان گفت: همه فارغ التحصیلان رشته نمایش در یزد مشغول به کار هستند و امکان فعالیت برای آنها وجود دارد.

ورشویی اظهار داشت: با توجه به اینکه هر جشنواره مخاطب خاص خود را دارد و رقبا در زمینه‌های خاصی به رقابت می‌پردازند؛ ولی در عین حال برای اجرای عموم جشنواره‌ها و به ویژه جشنواره هنرهای نمایشی باید مخاطب را شناخت و برای مخاطب و روحیات و علایق او کار تهیه شود.

وی در خصوص کار برای کودک و نوجوان بیان کرد: هنرمندان در زمینه ساخت برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان باید بیشتر از گذشته فعالیت کنند و برنامه‌ها باید متناسب با ساختار فکری و فرهنگی هر منطقه باشد.

ورشویی تاکید کرد: با توجه به شعار امسال در بخش نمایش اداره فرهنگ و ارشاد "نمایش صحنه ای برای زندگی"، تئاتر باید برای موفقیت بیشتر به جذب مخاطب توجه داشته باشد چراکه هنر بدون مخاطب معنا و محتوایی ندارد.

وی در خصوص برنامه‌های حوزه هنری و بسیج هنرمندان نیز اظهار داشت: همکاری‌ها در این دو مرکز بسیار خوب است و باید با همکاری در این زمینه نسبت به رشد هنر در استان تلاش کرد و با هماهنگی بتوانیم نتایج بهتر و سریع‌تر و برنامه‌های غنی را داشته باشیم.

وی همچنین برای برگزاری برنامه‌های هنری بسیج هنرمندان نیز اعلام آمادگی کرد.

معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: سعی داریم با اجرای برنامه‌های هنری به سمت نشاط استانی برویم چرا که برنامه‌های فرهنگی و هنری جامعه را از حالت انفعال و یکنواختی خارج می‌کند و جامعه را به سمت نشاط پیش می‌برد.