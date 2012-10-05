بهترینهای خانه 24 تئاتر لرستان/ وقتی باد شیشه طبقه احمقها را می لرزاند!

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جشنواره تئاتر لرستان شامگاه پنج شنبه با آرای هیئت داوران این جشنواره برگزیدگان خود را شناخت.

بر اساس این گزارش در بخش موسیقی نمایش تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به شهاب امرایی برای نمایش "جنگ در طبقه احمق ها" از دورود داده شد.

در بخش چهره پردازی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به هدیه جنت برای نمایش "نقل سرخ" از بروجرد اهدا شد و همچنین در بخش طراحی لباس و صحنه با تقدیر از طراحان نمایشهای "جایی دیگر" و "باد شیشه را می لرزاند"، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزاه نقدی به فرید راد و فاطمه سرمدی برای نمایش "جنگ در طبقه احمق ها" از دورود اهدا شد.

در بخش بازیگری زن جایزه سوم و لوح تقدیر به سحر مقصودی برای نمایش "داستان عامه پسند" از بروجرد، جایزه دوم و لوح تقدیر به روشنک خسروی برای نمایش "باد شیشه را می لرزاند" از خرم آباد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول به فاطمه سرمدی برای نمایش "جنگ در طبقه احمق ها" از دورود اهدا شد.

حجت الله علیخانی داور بیست و چهارمین جشنواره تئاتر لرستان در هنگام قرائت برگزیدگان جشنواره با بیان اینکه در بخش انتخاب بازیگری مرد کار هیئت داوران خیلی سخت بود از توانایی ها و استعدادهای جوانان در این حوزه تمجید کرد.

هیئت داوران جشنواره جایزه سوم بازیگری مرد به صورت مشترک به امیر دلفانی برای نمایش "باد شیشه را می لرزاند" از خرم آباد و رضا شاهسواری برای نمایش "باد شیشه را می لرزاند" از خرم آباد اهدا کردند.

همچنین جایزه دوم بازیگری مرد به صورت مشترک به اسماعیل عبدالوند برای نمایش"جنگ در طبقه احمق ها" از دورود و پژمان شاهوردی برای نمایش "نقل سرخ" از بروجرد رسید، همچنین تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بازیگری اول مرد به امین ابراهیمی برای نمایش "جایی دیگر" از کوهدشت رسید.

در بخش کارگردانی جایزه سوم به امین ابراهیمی برای نمایش "جایی دیگر" از کوهدشت، جایزه دوم به امیر دلفانی برای نمایش "باد شیشه را می لرزاند" و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول کارگردانی به شهاب امرایی برای نمایش "جنگ در طبقه احمق ها" از دورود رسید.

در بخش نمایشنامه با تقدیر از نمایشهای "جنگ در طبقه احمق ها" و "جایی دیگر" تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مهدی کوشکی برای نمایش "باد شیشه را می لرزاند" از خرم آباد رسید.

همچنین هیئت داوران دو نمایش "باد شیشه را می لرزاند" از امیر دلفانی و "جنگ در طبقه احمق ها" از شهاب امرایی را بدون اولویت بندی برای شرکت در جشنواره منطقه ای معرفی کردند.

بنابر این گزارش در ادامه برگزاری مراسم اختتامیه 24 امین جشنواره تئاتر لرستان از داوران و پیشکسوتان تئاتر لرستان و کشور تقدیر به عمل آمد.