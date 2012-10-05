لرستان ظرفیت تبدیل به قطب تئاتر را دارد/ هنر نمایش وارد سبد خانواده ها شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه 24 امین جشنواره تئاتر استان لرستان گفت: در برگزاری این جشنواره تمام سعی خود را کردیم که از داوران با تجربه و متخصص استفاده و شرایط اجرای مناسب جشنواره را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه به احتمال زیاد جشنواره منطقه ای تئاتر غرب کشور در لرستان برگزار خواهد شد، اظهار امیدواری کرد که حضور پرشور جوانان هنرمند را در جشنواره منطقه ای تئاتر غرب کشور در لرستان داشته باشیم.

دبیر بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان لرستان با تاکید بر اینکه همانطور که قبلا نیز به این مطلب اشاره کرده ام تئاتر لرستان ظرفیت قطب شدن را دارد، افزود: برای تحقق این امر راه طولانی در پیش داریم و باید تلاش مضاعفی برای آن انجام دهیم.

حجت الاسلام اسماعیلیان با بیان اینکه برای حفظ رقابت بین گروه های نمایشی در استان جشنواره تئاتر طنز منطقه ای در الیگودرز برگزار خواهد شد، یادآور شد: در این جشنواره هنرمندان لرستانی رقابت گسترده و تنگاتنگی با گروههای نمایشی غرب کشور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه باید آماده حضور مناسب در جشنواره های مختلف منطقه ای و ملی باشیم، ادامه داد: انتظار می رود که بهترین های جشنواره طنز الیگودرز هنرمندان لرستانی باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ارتباط با مخاطب یک اصل اساسی در هنر تئاتر است، گفت: در شرایطی که سینماها نیز جایگاه خود را از دست داده اند و میزان مخاطبان آن روز به روز کاهش پیدا می کند، تئاتر باید جایگاه خود را حفظ کند و در ارتباط با مخاطب باشد.

حجت الاسلام اسماعیلیان با تاکید بر اینکه تئاتر هنوز از استقبال عمومی مردم برخوردار است، تصریح کرد: تئاتر باید در سبد فرهنگی همه خانواده های ایرانی قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه 49 اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود، افزود: از این تعداد 24 اثر به مرحله بازخوانی راه یافت که از این تعداد نیز 15 اثر به مرحله نهایی راه یافتند.

دبیر بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان لرستان تصریح کرد: در پایان ارزیابی آثار ارسالی به جشنواره 8 اثر نمایشی به مرحله مسابقه راه یافتند.