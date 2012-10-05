حق بانوان در اسکیت قم ادا نشده است/ نیاز به حمایت مالی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فلاح در حین ارائه گزارشی از عملکرد چهار ساله این هیئت و همچنین بیان موانع، مشکلات و راهکارهای رشد و توسعه اسکیت در قم در مجمع انتخابات این هیئت تصریح کرد: ما برای تغییر در شرایط فعلی اسکیت قم نیاز به حمایت مالی و نفراتی داریم که از توان و تخصص کافی برای توسعه اسکیت قم برخوردار باشند.



مشکلات مالی بزرگترین مانع بر سر راه توسعه اسکیت قم



وی بزرگترین مانع بر سر راه توسعه اسکیت قم را مشکلات مالی عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه به دلیل مواجهه با این مشکل در حال حاضر قادر نیستیم حتی یک مربی به قم بیاوریم، بسیاری از فعالیت های ما نیز متوقف شده است.



رئیس سابق هیئت اسکیت قم افزود: ما امسال قصد داشتیم همایش اسکیت همگانی را در قم برگزار کنیم اما به سبب محدودیت های مالی نتوانستیم این کار را انجام بدهیم و هر آنچه که در تقویم پیش بینی کرده بودیم به دلیل برخورد با مشکلات مالی تغییر کرد.



وی بیان کرد: در آغاز سال 91 برنامه های متنوعی را بر اساس تقویم سالیانه هیئت به اداره کل ورزش و جوانان ارائه کردیم تا بر اساس آن در راستای توسعه اسکیت قم گام برداریم اما به دلیل همین مشکلات نتوانستیم کار را به پیش ببریم.



فلاح به وضعیت اسکیت قم در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور اشاره کرد و عنوان داشت: قم ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی در اسکیت دارد و با تکیه بر همین توانمندی در دو سه سال اخیر برای حضور در رقابت های کشوری تلاش می کنیم.



اسپانسر ما در سال قبل حتی به یک سوم تعهدات خود هم عمل نکرد



وی تصریح کرد: ما سال گذشته یک حامی داشتیم اما این اسپانسر حتی به یک سوم تعهدات خود هم عمل نکرد و عملا با مشکلات عدیده ای از نظر مالی مواجه شدیم و فقط با کمک های اداره کل ورزش و جوانان وارد رقابت های لیگ کشور شدیم و یک مرحله از لیگ امسال را نیز بدون داشتن حامی مالی پشت سر گذاشته ایم.



سرپرست هیئت اسکیت استان قم افزود: ما سال گذشته دو بازیکن غیر بومی برای تقویت تیم جذب کرده بودیم ولی امسال امکان اینکه بخواهیم بازیکنان خودمان را هم حمایت کنیم نداشتیم، ضمن اینکه قطعا اگر بودجه داشتیم در بخش جوانان کارهای خوبی برای پشتوانه سازی اسکیت قم انجام می دادیم.



وی عنوان کرد: برنامه ما این است که تلاش کنیم تیم اسکیت هاکی قم در لیگ برتر باشگاه های کشور حفظ شود، بخش بانوان را در این رشته فعال کنیم و تیم های اسکیت بانوان قم را به مسابقات لیگ و قهرمانی کشور اعزام کنیم و مهمتر از آن به بخش آموزش نگاه ویژه ای داریم تا دانش نیروی انسانی ما ارتقاء یابد.

