دانشجو در زیر علم انقلاب فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قربانی شامگاه پنجشنبه در همایش دانشجویی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: دانشجویان و دانشگاهی در عصر انقلاب مردم را همراهی کرده است و اکنون در عرصه اجرا نیز حضور دارد.

وی اظهار داشت: همچنین در برهه کنونی دانشجو و دانشگاهی در انجام ماموریت سازمانی خود در نهضت نرم افزاری و تولید گام بر می دارد.

وی عنوان کرد: اگر مقام معظم رهبری بر تهیه نقشه جامع علمی کشور تاکید می کند در واقع خط بطلانی بر تبلیغات غرب است.

قربانی بیان داشت: سربازان دانشگاهی با مطالعه علمی و تحقق خواسته رهبری در دانشگاهها نگذاشتند این فرمان و مطالبه به زمین ماند.

رئیس دانشگاه گلستان یادآورشد: دانشگاهی مسلمان است و بر طریق مسلمانی خود پا می فشارد.

وی با محکوم کردن اهانت نسبت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) و کاریکاتور توهین آمیز به رزمندگان اسلام گفت: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس از ناموس ملت دفاع کرده اند و پیامشان امروز جهانی شده است.