بهرام عبدالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره تئاتر امسال به دو دلیل با سال‌های گذشته متفاوت است و آن هم از لحاظ کار کیفی و تخصصی است.

وی افزود: ما سعی کردیم آموزش‌های لازم را در خصوص نمایش و تئاتر در اختیار هنرمندان استان در تمام شهرستان‌ها قرار دهیم و بازتاب آن را در حضور گسترده و کیفی آثار آنان در این جشنواره شاهد هستیم.

عبدالحسینی ادامه داد: به نظر می‌رسد با این اقدام آثار رتبه خوبی در زمینه کیفی کسب کنند و این کار کیفی است که ما را به هدف می‌رساند.

وی افزود: علاوه بر شهرستان طبس و میبد امسال از دو شهرستان بهاباد و بافق نیز آثار خوبی را در جشنواره داریم.

عبدالحسینی در خصوص سهمیه آثار در این جشنواره نیز اعلام کرد: سطح علمی کار برای ما اهمیت خاصی دارد و به همین دلیل سهمیه کار را 9 اثر انتخاب کردیم.

وی با اشاره به اینکه جشنواره در خدمت تئاتر است و نه تئاتر در خدمت جشنواره، یادآور شد: هنرمندان باید در این مورد دقت داشته باشند که کار را صرفا در زمان جشنواره مهم قلمداد نکنند.

وی اهمیت جشنواره‌ها را در کسب تجربه و آشنایی با دیدگاه‌های گوناگون عنوان کرد و گفت: جشنواره میدانی برای رقابت سالم است.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که تئاتر را از حالت دور مانده از مردم خارج کنیم و آن را به نمایش عموم بگذاریم و دیدن تئاتر را به شکل یک فرهنگ در استان تبدیل کنیم که این کار با تبلیغات شهری و آشنا کردن مدارس و دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها به طوری که تماشای تئاتر در سبد خانواده‌ها قرار گیرد می‌تواند بازتاب خوبی داشته باشد.

عبدالحسینی اظهار داشت: کارهای طنز و نمایشنامه‌هایی که با زندگی واقعی و روزمره مردم و فرهنگ استان ارتباط تنگاتنگ دارد باید بیشتر انجام شود و باید تئاتر را به سمت خیابانی سوق دهیم.

وی در خصوص جذب مخاطب در جشنواره‌ها گفت: این که یک جشنواره مخاطب کمی داشته باشد طبیعی است چرا که تخصصی کار می‌شود ولی باید در بخش‌های هنری با افزایش اجراهای عموم تعداد مخاطب عام را نیز افزایش داد که سعی داریم در سال آینده و جشنواره‌های تئاتر بعدی اجرای عموم و نظرسنجی از عموم را داشته باشیم.

وی در خصوص وضعیت فعلی تئاتر و کارهای نمایشی در یزد گفت: تئاتر در یزد یک هنر ریشه‌دار است به طوری که در گذشته هم هنری قوی شناخته می‌شده است و در حال حاضر نیز بیش از هر چیز در بخش‌های نمایشی نیاز به آموزش حرفه‌ای داریم.

وی به هنرمندان توصیه کرد: برای وارد شدن در هر عرصه از هنر فن و آداب آن را فرا بگیرند و احترام و درس گرفتن از پیشکسوتان را سرلوحه خود قرار دهند.