شهیدان اسوه اخلاص در عمل هستند/شهدا بهترین الگو برای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی بهشتی پور پنجشنبه شب در آیین تجدید میثاق پلیس با شهدا گفت: نیروی انتظامی در سراسر کشور برای حفظ امنیت و عمل به وظایف خود شهدای بسیاری را تقدیم نظام کرده است.

وی ادامه داد: آرامش و آسایش کنونی کشور را مدیون خون شهیدانی هستیم که در راه دین و کشور جان خود را فدا کردند.

حجت الاسلام بهشتی پور شهیدان را مظهر عشق الهی دانست و گفت: زندگی شهدا سرشار از نکات ظریفی است که با به کار گیری آنها در زندگی می توانیم به سعادت دست یابیم.

وی با بیان اینکه همگی ما به خصوص قشر جوان باید شهیدان را الگوی خود قرار دهیم گفت: این بزرگواران اسوه اخلاص و فداکاری هستند.

حجت الاسلام بهشتی پور بیان داشت: شهدا با پیروی از آرمان های انقلاب و امام راحل( ره) به فیضی عظیم که همان شهادت است دست یافته و به مقام قرب الهی رسیدند.