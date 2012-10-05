  1. جامعه
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

رستمی به مهر خبر داد؛

راه اندازی دو مرکز تعویض پلاک در تهران

راه اندازی دو مرکز تعویض پلاک در تهران

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور از راه اندازی دو مرکز تعویض پلاک خودرو در پایتخت خبر داد.

سرهنگ احمد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون دو مرکز تعویض پلاک یادگار امام(ره) و خلیج در جنوب غرب تهران به منظور تعویض پلاک و نقل و انتقال موتورسیکلت ها در پایتخت فعال است. ضمن اینکه در مراکز میثم و خاوران نیز تعویض پلاک موتورسیکلت انجام می شود.

وی ادامه داد: تعویض پلاک موتور سیکلت در مراکز الغدیر و شکوفه به علت حجم بالای مراجعات خودروها و محدودیت فضا انجام نمی شود.

به گفته رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور، تا پایان سال جاری دو مرکز تعویض پلاک خودرو در یافت اباد و انتهای اتوبان همت تا پایان سال جاری افتتاح می شود. هم اکنون کار احداث این مراکز با پیشرفت قابل توجهی در حال اجرا است.
 

کد مطلب 1712499

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