راه اندازی دو مرکز تعویض پلاک در تهران

سرهنگ احمد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون دو مرکز تعویض پلاک یادگار امام(ره) و خلیج در جنوب غرب تهران به منظور تعویض پلاک و نقل و انتقال موتورسیکلت ها در پایتخت فعال است. ضمن اینکه در مراکز میثم و خاوران نیز تعویض پلاک موتورسیکلت انجام می شود.

وی ادامه داد: تعویض پلاک موتور سیکلت در مراکز الغدیر و شکوفه به علت حجم بالای مراجعات خودروها و محدودیت فضا انجام نمی شود.

به گفته رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور، تا پایان سال جاری دو مرکز تعویض پلاک خودرو در یافت اباد و انتهای اتوبان همت تا پایان سال جاری افتتاح می شود. هم اکنون کار احداث این مراکز با پیشرفت قابل توجهی در حال اجرا است.

