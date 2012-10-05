«مترو جای خوبی برای رختخواب نبود» منتظر تامین کاغذ است

کیوان نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور مجوز انتشار مجموعه شعرش با نام «مترو جای خوبی برای رختخواب نبود» خبر داد و گفت: این کتاب با چند مورد کوچک اصلاحیه، مجوز چاپ گرفته و اگر مشکلات کاغذ نبود 2 ماه پیش توسط انتشارات نیلوفر به چاپ رسیده بود.
وی ادامه داد: این کتاب صفحهآرایی هم شده و منتظر تامین کاغذ است و امیدوارم به زودی منتشر شود. در این کتاب 124 صفحهای 55 شعر آوردهام و در اصل سومین کتابم بود که با چاپ نشدن کتاب دومم با نام «شعر برای سوزاندن» در اصل کتاب سوم در جایگاه کتاب دومم قرار گرفته است.
مترجم «ای کاش همه درها را میزدم» درباره ویژگیهای مجموعه شعر در دست چاپش بیان کرد: در این اثر کاراکترهای زبانی متفاوتی از «شعر برای سوزاندن» را به کار بردهام. تدوین بندها و چیدمان شعر، ارتباط سطرها با هم، جهشهای شعری، روایت غیرمستقیم، مرکز گریز بودن، نگاه عامتر به زندگی و مرگ، داشتن نگاه انسانیتر و بشردوستانه و هستیشناختی از جمله ویژگیهای کتاب «مترو جای خوبی برای رختخواب نبود» است.
نریمانی افزود: کتابی از مجموعه شعرهای متاخر نرودا را هم ترجمه کرده و نام آن را «صفر پرسش» گذاشتهام. البته این کتاب با نام «راستی چرا؟» با ترجمه احمد پوری هم منتشر شده، ولی فکر میکنم این اثر نرودا ظرفیت این را دارد که ترجمهای دیگر از آن هم منتشر شود. قصد دارم این اثر را هم به انتشارات نیلوفر بسپارم.
به گفته وی، این اثر پرسشهای ادبی و ازلی را مطرح میکند و به همین دلیل عنوان «صفر پرسش» را برای آن برگزیده است.
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