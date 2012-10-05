به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر در نشستی که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، استاندار زنجان، فرماندار سلطانیه و «محمدی» نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، « عبدالحسین کفیری » مدیرکل بناها و بافتهای تاریخی و جمعی از مسوولان کشوری و استانی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: با تخصیص یک و نیم میلیارد تومان از سوی سازمان میراث فرهنگی و 2 میلیارد تومان از طرف استانداری زنجان این اقدام به صورت مشارکتی پیگیری خواهد شد.
وی پیشنهاد داد: کمیتهای متشکل از مسوولان استانی تملک و یا تعویض اراضی را پیگیری کنند.
پرویز سعادتی مدیر امور پایگاههای تاریخی کشور نیز در این جلسه با بیان این که تعیین تکلیف اراضی حریم گنبد سلطانیه امری مهم است اظهار داشت: مساله اراضی حریم گنبد سلطانیه تاکنون به دلیل تداخل اراضی و کمبود اعتبارات حل نشده است که امیدواریم به زودی این اراضی تعیین تکلیف شوند.
مقبره قیدار نبی به قطب فرهنگی تبدیل شود
معاون میراث فرهنگی کشور در بازدید از پروژههای مرمتی در دست اجرای استان زنجان گفت: باید با تعامل اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل اوقاف استان مقبره قیدار نبی به یک قطب فرهنگی تبدیل شود.
مسعود علویان صدر اظهار داشت: این مقبره از 2 منظر میراث فرهنگی و اینکه مقام عظمای نبوی است دارای اهمیت ویژهای است.
معاون میراث فرهنگی کشور در بازدید از پروژههای مرمتی در دست اجرای استان زنجان گفت: باید با تعامل اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل اوقاف استان مقبره قیدار نبی به یک قطب فرهنگی تبدیل شود.
مسعود علویان صدر اظهار داشت: این مقبره از 2 منظر میراث فرهنگی و اینکه مقام عظمای نبوی است دارای اهمیت ویژهای است.
وی در بازدید از بخش محوطه مقبره و مسجد جامع قیدار با اشاره به توسعه دادن محوطه این بنای تاریخی، افزود: لازم است با اتمام مرمت مسجد جامع قیدار و تکمیل مرمت بقعه قیدار نبی، اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان نسبت به مکانیابی و طراحی آشپزخانه و سرویس بهداشتی برای حوزه علمیه که در حجرههای دور تا دور این مقبره واقع است اقدام کنند تا اعتبارات لازم از طرف سازمان میراث فرهنگی به این پروژه نیز تخصیص داده شود.
در این سفر یک روزه که به مناسبت هفته گردشگری و به منظور بررسی پروژههای مرمتی زنجان صورت گرفت مقرر شد، سازمان میراث فرهنگی برای تکمیل مرمت داخل بنای بقعه شامل ساماندهی و مرمت تزئینات داخل بنا با اداره اوقاف استان همکاری داشته باشد.
قدیمیترین اثر موجود در بقعه قیدار نبی مربوط به ضریح چوبی روی مرقد است که متعلق به سال 640 هجری قمری بوده و خط خوشنویس ابهری بر روی آن حک شده است.
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