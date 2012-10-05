ایجاد تنش اقتصادی جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن داودی شامگاه پنج شنبه در کارگروه صیانت از حقوق شهروندی و ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان بروجرد خواستار برخورد مدیران و مسئولان ادارات با کارمندان و ارباب رجوع های بد حجاب شد.

وی ادامه داد: امروزه دشمنان نظام در حال برنامه ریزی برای جنگ نرم به وسیله ابزارهایی چون بد حجابی و ایجاد تنش اقتصادی در جوامع هستند که خوشبختانه به صورت لحظه ای این اقدامات توسط نیروهای امنیتی در حال رصد است.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد تصریح کرد: خوشبختانه نیروهای امنیتی حافظ حقوق مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته اند تنش های خارجی که در داخل کشور رخ می دهند را خنثی کنند.

وی همچنین به مشکلات و آسیب های موجود در زمینه بدحجابی در بروجرد اشاره و تصریح کرد: متاسفانه فروشگاه هایی در سطح شهرستان وجود دارند که با ویترینهایی به مراتب هنجار شکن محصور شده اند که باید دستگاه های مربوطه ابتدا تذکر بدهند و در صورت تکرار برخورد جدی با این افراد صورت پذیرد.

داودی ادامه داد: امنیت حق مسلم هر انسانی است و مردم باید در جامعه ای امن زندگی کنند که برای تحقق چنین شعاری باید همه مردم دست در دست هم دهند و همه مشکلات جامعه را به دوش یک ارگان نیندازند.