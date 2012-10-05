حضور رهبری در خراسان شمالی فصل جدیدی برای زدودن محرومیت از چهره استان است

حجت الاسلام حسین عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر تاریخی مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در تاریخ 19 مهر ماه سال جاری افزود: ما منتظر ظهور امام عصر (عج) هستیم و بنابراین دیدار با نائب ایشان افتخار بزرگی محسوب می‌شود که در حال حاضر نصیب مردم ولایت مدار خراسان شمالی شده است.

وی با بیان اینکه دیدار با مقام معظم رهبری غنیمت بزرگ عصر غیبت به شمار می‌آید، اظهار داشت: مردم استان ارزش این غنیمت بزرگ را به خوبی می‌دانند و در روز چهارشنبه هفته آینده نیز این موضوع را اثبات می‌کنند.

حجت الاسلام عابدینی همچنین از این سفر به عنوان خیر کثیر یاد کرد و افزود: دیدار با مقام معظم رهبری لذتی غیرقابل وصف دارد و امید است اقشار مختلف خراسان شمالی از این سفر بهره لازم را ببرند.

وی این سفر را دارای بهره و برکات معنوی و مادی فراوانی دانست و تصریح کرد: اثرات و برکات معنوی این سفر در اولویت نگاه مردم خراسان شمالی قرار دارد، اما به یقین حضور بالاترین مقام سیاسی و مذهبی کشور در این استان، فصل جدیدی را برای زدودن آثار محرومیت از چهره خراسان شمالی آغاز می‌کند.

حجت الاسلام عابدینی با یادآوری محرومیت استان در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: با وجود محرومیت، مردم خراسان شمالی همواره در صحنه‌های حساس انقلاب و نظام حضوری چشمگیر داشته و برای دفاع از آن، از بذل مال و جان خود نیز دریغ نکرده اند.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در پایان بر لزوم همکاری نهادهای مختلف خراسان شمالی برای استقبال شایسته از مقام معظم رهبری تاکید و اظهار امیدواری کرد که مردم استان از این سفر نهایت بهره را ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه نماینده خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه بجنورد و استاندار خراسان شمالی در پیامی مشترک از تشریف فرمایی مقام معظم رهبری در تاریخ 19 مهر ماه به این استان خبر دادند.

سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی آخرین سفر دوره‌ای مقام عظمای ولایت به استان‌های کشور و اولین سفر معظم له پس از 27 سال به این خطه از ایران اسلامی است.