به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، مراسم معنوی دعای کمیل با حضور شکوهمند موحّدان و عاشقان حضرت معبود و زائران ارجمند ایران اسلامی در جوار مسجد شریف حضرت نبوی‌(ص) و در کنار قبرستان مظلوم بقیع برگزار شد.

این مراسم معنوی با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر سرپرست حجاج ایرانی، احمد موسوی رئیس سازمان حج و زیارت، رسولی محلاتی سفیر ایران در عربستان، نمایندگان بیوتات مراجع عظام تقلید و بیش از 20 هزار زائر ایرانی با نظم و یکپارچگی خاصی برگزار شد.

این مراسم راس ساعت 21 و 30 دقیقه به وقت محلی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد که برگزاری این دعای پر فیض و برکت هم در شهر رسول خدا، پیامبر مهربانی (ص) با حاشیه‌های خاص خود همراه بود.

- از ساعت حدود 20 شب به وقت مدینه حضور نیروهای امنیتی، پلیس و پلیس ضد شورش محسوس بود به طوریکه در سر هر خیابان و تقاطع تعدادی زیادی از نیروهای امنیتی و پلیس و خودروهای پلیس به منظور حفظ امنیت زائران ایرانی سرزمین وحی مستقر شده بودند.

- همچنین تمامی فروشگاه‌ها، مراکز خرید و مغازه‌های اطراف مسجد النبی (ص) تا پیش از آغاز مراسم دعای کمیل زائران ایرانی تعطیل و یا به حالت نیمه تعطیل درآمده بود.

- در کنار حضور نیروهای امنیتی و پلیس و خودروهای پلیس، حضور آمبولانس و نیروهای امدادی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مستقر در مدینه هم مشهود بود اما خوشبختانه تا پایان برگزاری مراسم نیازی به استفاده از تجهیزات امداد و پزشکی نشد و تمامی زائران بدون کوچکترین مشکلی به محل اسکان خود منتقل شدند.

- محل برگزاری دعای کمیل در محوطه‌ای بین مسجد النبی (ص) و قبرستان بقیع پیش بینی شده بود که اطراف این محوطه توسط نیروهای پلیس به منظور حفظ امنیت و آسایش زائران ایرانی پوشش داده شده بود. نکته قابل توجه آن است که برخی از زائران آفریقایی، اندونزیایی، پاکستانی و هندی هم قصد حضور در ای مراسم را داشتند که نیروهای پلیس از حضور این زائران جلوگیری کردند.

- با وجود تلاش پلیس عربستان برای حضور فقظ زائران ایرانی سرزمین وحی در دعای کمیل اما تعدادی از زائران پاکستانی، هندی، عراقی و حتی اندونزیایی با پوشش ایرانی و به تن کردن البسه ایرانی در مراسم دعای کمیل حضور پیدا کردند.

- با برنامه ریزی انجام شده تعدادی از زائران ایرانی مسئولیت انتظامات و برقراری نظم را برای استقرار سایر زائران ایرانی را بر عهده گرفتند و آن قدر در کار خود موفق بودند که پلیس و سایر نیروهای امنیتی در میانه راه مسئولیت برگزاری دعا را به انتظامات ایرانی واگذار و محوطه اطراف را به طور کامل ترک کردند.

- فضای برگزاری دعای کمیل امسال همراه با صدای بلند گریه، راز و نیاز زائران خانم و آقای ایرانی به قدری معنوی بود که برای دقایقی طولانی هر یک از افراد حاضر در مراسم با فراموش کرن دنیای فانی و مادی فقط با صدای بلند "الهی العفو" سر می دادند که صدای گریان و لرزان زائران بیت الله الحرام تن هر انسانی را می لرزاند.

- زائران ایرانی در پایان مراسم در اقدامی زیبا، فضای بین الحرمین را جارو و نظافت کردند تا به نوعی ارادت خود را به حضرت رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع) نشان داده باشند.

- در پایان مراسم هم تمامی زائران ایرانی خانه خدا بدون کوچکترین مشکلی و با هماهنگی و همکاری کامل نیروای پلیس، امنیتی و انتظامات زائران ایراین به محل استقرار خود منتقل شدند.

- پس از برگزاری دعای کمیل حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج جمهوری اسلامی با دعا برای عزت اسلام و مسلمین و حل مشکلات جهان اسلام، ظهور حضرت حجت(عج)، آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید و جوانان برومند ایران زمین این مراسم را پایان داد.

زائران ایرانی در حج امسال، 4 نوبت در مدینه منوره دعای روح بخش کمیل می خوانند که دومین مراسم هفته آینده در بین الحرمین برگزار می شود و 2 نوبت دیگر بعد از موسم حج و بازگشت حجاج مدینه بعد از مکه برپا خواهد شد.