تشدیداحساسات سیاسی افراط گرایانه در آمریکا/ آمریکایی ها مایوس و ناامیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "چان لوو" ، Chan Lowe"" از تحلیلگران سیاسی آمریکا در بخشی از گفتگو با روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ" اظهار داشت: من بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر دریک نقاشی وحدت جامعه آمریکایی را با یک تابلوی ممنوع نمایش دادم که مبین این مطلب بود که هیچ خط و مرز جدایی دیگر وجود ندارد و همه ما آمریکایی هستیم.

وی در عین حال به از بین رفتن وحدت و یکپارچگی آمریکا بعد از گذشت سالها اشاره کرده و اظهار داشت: احساسات سیاسی درآمریکا بی نهایت افراط گرایانه شده است و تقریبا به صورت یک جنگ شهروندی درآمده است. بسیاری از آمریکاییها دیگر با هم دوست و رفیق نیستند چرا که آنها با هم مبارزه می کنند و یکی می خواهد اوباما را انتخاب کند و دیگری رامنی را.

وی افزود: وضعیت این گونه است که برخی می گویند من نمی توانم با تو صحبت کنم اگر تو فرد مورد نظر من را انتخاب نکنی. خیلی در این باره بحث میشود مبنی بر اینکه من دیگر نمی توانم با تو دوستی کنم.

این تحلیلگر آمریکایی در ادامه با تاکید بر اینکه چنین شرایطی را من هرگز در آمریکا ندیده بودم گفت: قبلا ما هر نامزد انتخاباتی را که می خواستیم انتخاب می کردیم و باز هم می توانستیم زندگی کنیم حتی اگر نامزد مد نظر ما انتخاب نمی شد. اما حالا مردم آمریکا می خواهند کشورشان را در صورتی که نامزدشان شکست بخورد ترک کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: در آمریکا لیبرالها تنها با لیبرالها سخن می گویند و محافظه کاران هم با محافظه کاران. دیگر هیچ حالت تعادلی همچنین در کنگره وجود ندارد. سابق، نمایندگان کنگره به صورت اشتراکی امور را دنبال می کردند و دیدارهایی با یکدیگر داشتند چرا که آنها همه عضو یک کنگره بودند و این شرایط خوب بود.اما حالا دیگر اوضاع عوض شده است.

"چان لو" همچنین خاطر نشان کرد: در این انتخابات مردم آمریکا مایوس و ناامیدند. شرایط اقتصادی خوب نیست. وقتی که انسانها مایوس و ناامیدند دیگر شورو شوق انتخاباتی ندارند واین موضوع غافلگیر کننده ای نیست اگر آمار شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پایین باشد.

