فرصت تحریمها برای تولید دارو در کشور/ رونمایی از تجهیزات پزشکی پیشرفته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی گفت: 58 دارو در طرح های کلان ملی داریم که در 5 فراخوان این داروها به همراه 300 ماده اولیه دارویی از سوی محققان کشور در حال تولید هستند.

وی گفت: همچنین 20 گونه تجهیزات پزشکی پیشرفته در حال ساخت هستند که به زودی ممکن است از برخی از آنها رونمایی کنیم.

وزیر بهداشت اظهار داشت: در زمینه صادرات هم کارگروهی برای صادرات به کشورهای همسایه فعالیت می کند و به دنبال ارز لازم برای واکسن و دارو هستیم.

وی در پاسخ به مهر درباره مشکلات حوزه دانشجویی و فرهنگی در سال تحصیلی جدید، افزود: متاسفانه تخصیص بودجه دانشجویی بسیار کم بوده و ما به شدت به دنبال این هستیم که این تخصیص را به 100 درصد برسانیم چرا که تخصیص های 30 تا 40 درصدی نمی تواند نیازهای ما را پوشش دهد.

وی افزود: دانشجویان مسایل خوابگاهی، غذا و موضوعات فرهنگی دارند که بسیار مهم است و متاسفانه این بودجه ها بسیار کم شده است.

وزیر بهداشت گفت: من توصیه کردم به دانشگاهها که نگران این بودجه ها نباشند ما امیدواریم بتوانیم تخصیص ها را کامل و مشکلات دانشجویی و فرهنگی را کم کنیم بنابراین به هیچ وجه از خدمات دانشجویی و فرهنگی رفاهی و غذا و خوابگاه کم گذاشته نشود.

وی اضافه کرد: امیدواریم معاونت نظارت راهبردی کمک کند تا بودجه های دانشجویی و فرهنگی اصلاح شود. همه رسانه ها کمک کنند. سرانه پابرجا است اما تخصیص ها کم است.

دستجردی گفت: دانشجویان قشر آسیب پذیری هستند و در خوابگاهها زندگی می کنند ما باید بتوانیم غذای مناسب و خوابگاه را برای آنها تامین کنیم.