کاهش 27 درصدی واردات لپ تاپ به کشور/ امارات مبدا اصلی لپ تاپ وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین آمار گمرگ ایران از کاهش 10 درصدی واردات انواع کالای لپ تاپ و نوت بوک به کشور در پنج ماه نخست امسال و از نظر ارزشی حکایت دارد و این در حالی است که در چهارماه ابتدای سال جاری واردات لپ تاپ از نظر وزنی افزایش 8 درصدی را نشان می داد.

براین اساس در پنج ماهه نخست امسال بالغ بر 176.5 میلیون دلار انواع نوت‌بوک به وزن تقریبی 1320 تن وارد کشور شد که این میزان واردات از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل، کاهش 10.7 درصدی و از نظر وزنی کاهش 26.8 درصدی را نشان می‌دهد.

این درحالی است که در 4 ماهه نخست امسال بالغ بر 128 میلیون دلار انواع نوت‌بوک به وزن تقریبی 983 تن وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 8 درصدی همراه بود.

براساس اعلام گمرک، امارات مبدا اصلی نوت‌بوکهای وارداتی به کشور است و بیش از 90 درصد از واردات این محصول دیجیتالی به ایران از طریق این کشور انجام می‌شود.

واردات انواع نوت‌بوک در سال گذشته با رشد 50 درصدی به بیش از 487 میلیون دلار رسیده بود و وزن نوت‌بوکهای وارداتی به کشور نیز با افزایش 28 درصدی به بیش از 4500 تن رسیده بود.

به گزارش مهر، نوسانات نرخ ارز از جمله مواردی است که به کاهش واردات لپ تاپ به کشور برغم افزایش تمایل برای خرید این کالای دیجیتالی دامن زده است.