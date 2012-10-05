سفر هیئت مجلس به لیبی و پاکستان/ فعال شدن دیپلماسی پارلمانی ایران با مصر و مغرب

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هیئت دومای روسیه قرار است به ایران سفر کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص همکاری های پارلمانی نیز بیان داشت: دیدار هیئت پارلمانی ایران از لیبی مطرح است و همتای پاکستانی نیز دعوتی داشته برای دیدار از این کشور که بعد از تعیین زمان دقیق اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در رابطه با سفر به لیبی در پاسخ به این سئوال که آیا موضوع ایرانیان ربوده شده در این کشور پیگیری خواهد شد گفت: این سفر در رابطه با همکاری های دو کشور و در چارچوب دیپلماسی پارلمانی است که طبیعتا آن موضوع نیز در دستور کار قرار خواهد داشت.

این نماینده مجلس همچنین از فعال شدن گروه دوستی پارلمانی ایران با مصر ، سوریه مغرب و فلسطین خبر داد و گفت: در رابطه با سوریه با توجه به اینکه اخیرا میزبان هیئت پارلمانی سوریه بودیم دیپلماسی پارلمانی در رابطه با این کشور فعال است.

وی ادامه داد: در مصر با توجه به اینکه وضعیت مجلسش شکننده است وضعیت مشخصی ندارد هنوز فعالیتی نداشته ایم اما امیدواریم با مشخص شدن وضعیت مجلس مصر در این زمینه بتوانیم فعالیت خودمان را شروع کنیم و در ارتباط با مغرب هم با وجود اینکه رابطه رسمی بین دو کشور وجود ندارد ما معتقدیم با توجه اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان ملت ها هستند بتوانیم این روابط را برقرار کنیم.