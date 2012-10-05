به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، امروز جمعه 5 اکتبر این فهرست شامل نام 6 نامزد فینالیست این جایزه اعلام شد.

گروه داوری متشکل از دیوید ویلتس وزیر دانشگاه‌ها و علوم، پاتریک فرنچ نویسنده و بیوگرافی نویس، پل لیتی ویراستار کتاب‌های غیرداستانی و پروفسور ریموند تالیس فیلسوف، شاعر، فیزیکدان و منتقد ادبی انتخاب شدند.

دیوید ویلتس رییس گروه داوری فینالیست‌های امسال را کتاب‌هایی نامید که هم از نظر موضوعی از کیفیتی ناب برخوردارند و هم با ادبیات سطح بالای خود، گروه داوری را تحت تاثیر قرار داده اند.

برنده این رقابت که به عنوان بهترین اثر غیرداستانی بریتانیا معرفی میشود 12 نوامبر (22 آبان) معرفی می‌شود تا جایزه 20 هزار پوندی خود را دریافت کند. این در حالی است که سلمان رشدی که امسال با بیوگرافی خودنوشتش به فهرست اولیه این جایزه راه یافته بود، از نظر داوران فاقد صلاحیت برای راه یافتن به مرحله نهایی شد.

کتاب‌هایی که به این فهرست راه یافته‌اند شامل این آثار هستند: «ورای زیبایی برای همیشه: زندگی، مرگ و امید در یک محله فقیرنشین بمبئی» نوشته کاترین بو، «درون سکوت: جنگ بزرگ، مالوری و پیروزی بر اورست» نوشته واد دیویس، «راه‌های قدیمی: سفری پیاده» نوشته رابرت مک فارلین،«فرشتگان بهتر طبیعت ما: تاریخ خشونت و انسانیت» نوشته استیون پینکر، «هولوکاست اسپانیایی: تفتیش عقاید و براندازی در قرن بیستم اسپانیا» نوشته پل پرستون و«استریندبرگ یک زندگی» نوشته سو پردو.

سال پیش «قحطی بزرگ مائو» نوشته فرانک دیکوتر از انتشارات بلومزبری به عنوان برنده این جایزه انتخاب شد.