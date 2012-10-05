به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حجازی در بازدید از بخش‌های جدید مرکز آموزشی درمانی ایزدی از ایجاد 8 اتاق کامل زایمان با امکانات و خدمات ویژه درمانی در این مرکز خبر داد و گفت: هریک از این اتاق‌ها که مطابق با استانداردهای روز دنیا طراحی شده است دارای یک تخت ویژه زایمان و احیای نوزاد است.



وی با اشاره به اینکه تا پیش از این اتاق‌های زایمان چهار بیمار بستری می‌شدند، افزود: با ایجاد اتاق‌های جدید در هر اتاق تنها یک بیمار بستری خواهد شد که علاوه بر حفظ حریم شخصی بیماران و کاهش استرس امکان حضور یکی از همراهان را نیز در کنار بیمار فراهم می‌کند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم امکان مانیتورینگ مادر و نوزاد در کنار یکدیگر و در ساعات اولیه زایمان را از دیگر خدمات پیش بینی شده در این اتاق‌ها برشمرد و گفت: این اتاق‌های زایمان (LDR) با چنین امکانات و سطح خدماتی در کشور نمونه است.



وی یکی دیگر از بخش‌های منحصر به فرد این مرکز را در طراحی جدید احداث اتاق زایمان در آب برای نخستین بار در استان عنوان کرد و اظهار داشت: در طراحی بخش‌های جدید این مرکز تلاش شده است از جدیدترین امکانات و تجهیزات نوین درمانی استفاده شود.



حجازی با بیان این که با عنایت خیر محترم ایزدی، اعتبارات مناسبی در جهت بازسازی بخش ها و خریداری تجهیزات اختصاص یافته است افزود: تاکنون ده میلیارد ریال ازسوی این خیر برای احداث و تجهیز اتاق‌های زایمان، بازسازی آزمایشگاه، سالن انتظار، نمازخانه، دفتر پرستاری، پاویون پزشکان، احداث اکسیژن ساز، خریداری دستگاه اتوکلاو، آسانسور، محوطه سازی و ایجاد فضای سبز در این مرکز هزینه شده است که هریک از این بخشها بزودی به بهره برداری خواهند رسید.



وی همچنین با تقدیر از خدمات پرسنل این مرکز در جهت خدمت رسانی به مردم و ایجاد محیطی آرام همراه با ارائه خدمات درمانی مناسب گفت: در ارزیابی های صورت گرفته وعلیرغم حجم عظیم مراجعین به مرکز ایزدی، این مرکز توانسته در افزایش رضایتمندی مراجعین گام های خوبی بردارد.



دراین بازدید همچنین دکتر مرتضوی رئیس مرکز آموزشی درمانی ایزدی گزارشی ازاقدامات و فعالیت های این مرکز بیان کرد.

