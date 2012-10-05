اصرار گروههای اردنی برای مشارکت در تظاهرات ضد دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، احمد عبیدات رئیس جبهه ملی برای اصلاحات اردن هدف از تظاهرات امروز را مخالفت با خط مشی سیاسی کنونی در این کشور عنوان کرد.

وی افزود: ما نیز همانند دیگر گروهها و تشکلات حضور در خیابانها به شکل وسیع را برای قانع کردن رژیم مبنی بر اینکه مردم از خواسته های اصلاح طلبانه خود دست بر نمی دارند لازم می دانیم.

از سوی دیگر "شیخ زکی بنی ارشید" عضو اخوان المسلمین اردن گفت: حرکتهای اصلاح طلبانه مردمی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: تصمیم پادشاه اردن برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام با هدف تضعیف تظاهرات "نجات کشور" است.

بنی ارشید بیان کرد: این تظاهرات در واقع همه پرسی درباره روند سیاسی حاکم بر کشور است. تحرکات مردمی ادامه می یابد زیرا برگزاری انتخابات با وجود قانون فعلی انتخابات کشور را از بحران خارج نخواهد کرد.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی اردن تدابیر ویژه ای را در میدان النخیل که قرار است تظاهرات در آن برگزار شود به اجرا درآورده اند.

فعالان اردنی هدف از اتخاذ این تدابیر را کاستن از تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات دانستند.

شایان ذکر است که اردنی ها قرار است امروز تظاهرات گسترده ای علیه سیاستهای حاکم بر این کشور به ویژه فساد موجود برگزار کنند.