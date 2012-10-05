شانس تروور آمریکایی/ نوبل ادبی 2012 مدعیان جدید پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت لاد بروکز در حالی که همچنان‌ هاروکی موراکامی ژاپنی با بالاترین احتمال یعنی یک به سه و «مو یان» نویسنده چینی با احتمال یک به هشت شانس اول و دوم دریافت نوبل ادبیات به پیش بینی منتقدان ادبی هستند، ویلیام تروور نویسنده آمریکایی که تاکنون یک درصد شانس برنده شدن را داشت در این فهرست صعود کرد و شانس خود را به 10 درصد افزایش داد.

در همین حال جایگاه نویسندگان دیگری نیز تغییر کرده و نگوگی وا تیونگو نویسنده کنیایی با شانس یک به 20، شانس خود را به یک به 12 افزایش داده است. ناداس پتر مجار هم که تاکنون احتمال یک به 33 برایش متصور بود، اکنون احتمال یک به 14 را در برابر خود می‌بیند. تام استوپارد نمایشنامه‌نویس و فیلمنامه‌نویس برجسته انگلیسی نیز که مثل میلان کوندرای چک تاکنون شانس یک به 66 برایش در نظر گرفته می‌شد همپای کوندرا در این جدول بالا آمده و در موقعیت یک به 16 قرار گرفته است.

این در حالی است که پیتر انگلوند از کمیته ادبی نوبل خود یک وبلاگ دارد که البته در آن هیچ اطلاعاتی درباره احتمال برنده شدن نویسندگان مطرح نشده است. این در حالی است که او سال پیش اشاره‌ای تلویحی به توماس ترانسترومر برنده سال پیش کرده بود.

با این حال هنوز وقت زیادی برای مطرح شدن احتمال‌های بیشتر وجود دارد. این بازار وقتی خیلی داغ و قابل اعتنا می‌شود که یکی از نشریات سوئدی بتواند اطلاعات جدیدی را مطرح کند.