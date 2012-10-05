فهرست دوم گنکور فرانسه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت این جایزه، فهرست دوم امسال از میان فهرست اولیه که شامل نام 12 رمان فرانسوی بود، با نام 8 نامزد اعلام شد.

8 نامزد باقیمانده چنین انتخاب شده‌اند: «کودک یونانی» واسیلی الکساکیس، «آن ها فرار کردند» تیری باینشتینگل، «طاعون و وبا» پاتریک دوویل، «حقیقت ماجرای هری کوبر»جوئل دیکر، «خیابان دزدان» ماتیاس انارد، «درباره سقوط روم» ژروم فراری، «طغیان» لیندا لو و «چون یک درنده»جوی سورمان.

برنده نهایی از این میان پس از طی یک مرحله دیگر در تاریخ 7 نوامبر (17 آبان) انتخاب می‌شود.

گنکور ارزش مادی ندارد، اما اعتبار آن در دنیای ادبیات جایگاه جدیدی برای نویسنده به وجود می‌آورد.