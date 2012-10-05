دوست نداریم تابوت سربازان آمریکایی از خلیج فارس به آمریکا سرازیر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار علی فدوی در یادواره شهدای نبرد مستقیم نیروی دریایی سپاه با ناوگان دریایی آمریکا که با حضور خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم در زادگاه تعدادی از شهدای این حماسه، در شهرستان دشتی و بخش خشت برگزار شد، طی سخنان مهمی نسبت به فتنه گری های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه حساس خلیج فارس و پیرامون آن هشدار داد و گفت: اگر دشمن حماقت کند و آتش جنگ دیگری را در منطقه خلیج فارس روشن کند، پاسخ ما به حماقت دشمن و اذناب او، آن قدر قاطع و کوبنده خواهد بود که حتی فرصت پشیمانی را نیز از بسیاری از آنها بگیرد.

وی افزود: ما دوست نداریم تابوت هزاران سرباز آمریکایی از خلیج فارس به سمت آمریکا سرازیر شود اما اگر از دشمن حماقتی به مانند سال های 65 و 66 ببینیم، این پاسخ تنها بخشی از چشم انداز نبرد آینده ما با آمریکا خواهد بود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه عنوان کرد: اگر دیروز در جریان رویارویی مستقیم با آمریکا در خلیج فارس، رزمندگان دریادل ما با قایق های کوچک و با کمترین امکانات و تجهیزات توانستند فریگیت موشک انداز و مجهز میلیارد دلاری آمریکا را هدف قرار داده و متلاشی کنند، اگر ناوگروه کوچک شهید مهدوی توانست با قایق های کوچک به جا مانده از عملیات بدر و خیبر در عمق آب های خلیج فارس به مصاف ناوگان دریایی آمریکا برود و با پیشرفته ترین شناورهای دشمن مقابله کند و پیشرفته ترین هلیکوپتر دشمن را مورد هدف قرار داده و نابود کند، امروز در نیروی دریایی سپاه مجهزترین شناورها و سلاح ها در اختیار هزاران رزمنده ای قرار گرفته است که به شهید مهدوی و شهید گرد و شهید توسلی و شهید مبارکی و شهید دارا و شهید شفیعی و شهید آبسالان و شهید رییسی و شهید محمدی ها تاسی دارند.

وی افزود: امروز فرزندان شهید مهدوی با بهره گیری از توانمندی های داخلی و فعال کردن ظرفیت های بومی برای ادب کردن بدخواهان و متجاوزان، شناورهای موشک اندازی را سوار می شوند و از امکانات و تجهیزات و ادواتی بهره می گیرند که غیرقابل مقایسه با گذشته و خارج از تصور دشمن است.

سردار فدوی گفت: رزمندگان دریادل ما در نیروی دریایی سپاه نیز همگام با سایر نیروهای انقلاب، از دو فرمول اساسی به خوبی بهره گرفته اند و آن اتصال به قدرت لایزال ربوبی در پرتو ایمان و تقوا و دیگری بالا بردن استطاعت و توانمندی ها است.

وی خطاب به مردم و خانواده های شهدا افزود: فرزندان شما و ادامه دهندگان راه شهدای شما در نیروی دریایی سپاه به جرات می توانند به شما اطمینان دهند که در طی سال های طولانی پس از جنگ حتی یک روز را برای بالا بردن استطاعت و توانمندی های خود از دست نداده اند.

توانمندی ایران غیرقابل مقایسه با گذشته است

فدوی اظهار داشت: همین قدر عرض کنم که توان ما غیر قابل مقایسه با زمانی است که شهید مهدوی ها و شهید توسلی های ما به مقابله با بزرگ ترین ناوگان دریایی جهان رفتند و افتخار آفریدند. به لطف خدا و همت فرزندان شما ملت قهرمان ایران امروز در نقطه اطمینان بخشی قرار داریم به طوری که، آن چیزی که دشمن از توانمندی های ما می داند بسیار ناچیزتر از آن چیزهایی است که نمی داند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: ما برای پیاده کردن فرمول قرآنی "واعدوا لهم ماستطعتم من قوه"، در برنامه چهارم برای بالابردن سرعت و چابکی شناورهای موشک انداز خودمان برنامه ریزی کرده بودیم که سرعت آنها را به دو برابر حداکثر سرعت شناورهای آمریکایی برسانیم که به این مهم دست پیدا کردیم.

افزایش سه برابری سرعت شناورهای سپاه

وی افزود: در برنامه پنجم بنا داریم این چالاکی و سرعت را به سه برابر حداکثر سرعت شناورهای آنان برسانیم و به لطف خدا به این توانمندنی نیز نزدیک شده ایم و این به لحاظ علمی و تخصصی و برای کسانی که نسبت به این موضوعات اشراف دارند، یک انقلاب علمی و تحول در دنیای شناورها، محسوب می شود.

فدوی با بیان این که باور رزمندگان اسلام بر این قرار داشت که مکلف به انجام وظیفه هستند و در صورت رعایت شروطی که خدا معین کرده است، وعده های او نیز حتمی و قطعی است و نتیجه را نیز خود خدا مشخص می کند، گفت: امروز در سایه همان رشادت ها و حماسه ها است که آمریکایی ها در خلیج فارس در موضع دفاعی و انفعال قرار دارند و در همه صحنه هایی که در خلیج فارس به صورت روزانه اتفاق می افتد، این ناوها و شناورهای آمریکایی هستند که به اخطارهای قایق ها و شناورهای ما تمکین می کنند.

آینده دنیا به خلیج فارس وابسته است

وی افزود: امروز آمریکا با همان شناخت اندکی که از توانمندی های ما دارد و با درکی که از حساسیت منطقه خلیج فارس دارد، به مواظب ترین کشوری تبدیل شده است که تیری در خلیج فارس شلیک نشود چرا که می داند آینده دنیا به خلیج فارس وابسته است و اگر اتفاقی در این منطقه بیفتد منافع مادی آنها که برابر با همه هستی آنها است، در معرض خطر و نابودی قرار خواهد گرفت.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان این که اگر کسی به سرچشمه قدرت الهی اتصال پیدا کرد دیگر از هیچ قدرت دیگری هراس نخواهد داشت، گفت: اگر همه قدرت های مادی عالم هم یک جا جمع شوند، در برابر اراده و قدرت خدا پشیزی بیش نیستند.

وی اضافه کرد: شرط برخورداری ما از قدرت بی نهایت خدا، عملی کردن شروطی است که خدا قرار داده است و آن تقوا پیشگی و انجام تکلیف در هر زمان و پیدا کردن بصیرتی که در هر زمانی به ما تکلیف را بشناساند و بالا بردن استطاعت و توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری است.

فدوی با تشریح اهمیت حماسه ای که دریادلان نیروی دریایی سپاه در رویارویی مستقیم با شیطان بزرگ خلق کردند، گفت: بنا داریم مراسم بزرگداشت شهدای این حماسه را در سطح ملی برگزار کنیم تا باور جوانان بیشتری را ارتقا بخشیده و تثبیت کنیم.

وی افزود: یاد و خاطره این شهدا، باورهای اعتقادی جوانان ما را به وعده های الهی دو صد چندان می کند، باوری که معتقد است اگر رزمندگان ما بر پایه اسلام باشند می توانند به جنگ ناوگان دریایی کشوری بروند که داعیه دار ابرقدرتی در جهان است و او را به استیصال وادار کنند و هیمنه ای که در پرتو غول های رسانه ای و تبلیغاتی ترسیم شده است، را در هم بشکنند.