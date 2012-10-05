بهبود انتقال داروهای آلزایمر به مغز با آنتی بادی شتر

به گزارش خبرگزاری مهر، این آنتی بادی که به طور طبیعی در انواع مختلف شتر وجود دارد، می تواند به درمان افراد مبتلا به آلزایمر کمک کند.

"پی یر لافای" محقق موسسه پروتئین های نوترکیب Pasteur, PF پاریس که در این مطالعه حضور دارد، می گوید: این بررسی زیست شناختی، مسیر جدیدی را به سوی راه حل های درمانی ابتکاری و نوین برای بیماریهایی مانند آلزایمر و یا تومورهای مغزی می گشاید.

بابت وکسلر استاد پزشکی دانشگاه ویل کورنل در نیویورک و مجری این تحقیقات می گوید: اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این راهبرد جدید بتواند به ابزار مفیدی برای عبور از موانع خونی مغز برای اهداف تشخیصی و درمانی تبدیل شود.

محققان شترها را مورد بررسی قرار داده و آنتی بادی را در بدن آنها کشف کردند که به طور طبیعی و بدون نیاز به دستکاری شیمیایی می تواند از موانع خونی مغز عبور کند.

تحقیقات بیشتر نشان داد پس از انکه این آنتی بادی ها به موفقیت وارد مغز می شوند به بافت مغزی منتشر می شوند تا به هدف که این مطالعه استروسیت ها بود برسند.

این تحقیق برای نخستین بار نشان داد تحت شرایط فیزیولوژیکی طبیعی یک آنتی بادی در مغز موجود زنده نفوذ می کند.

نتایج این تحقیقات درنشریه FASEB منتشر شده است.

سردبیر نشریه علمی FASEB می گوید: شترها که شناخته شده ترین ها موجودات در کمک به انسان برای سفر در بیابانها بوده اند اما به زودی دوباره به انسان کمک می کنند به درونی ترین بخش های مغز دست یابند.