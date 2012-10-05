غارهای استان ایلام از وجود زباله پاکسازی می شوند

غلامحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای غارهای بی نظیری از جمله غار زینه گان است که در کشور کم نظیر است.

وی بیان داشت: غارها در هر منطقه می تواند در توسعه گردشگری یک استان نقش مهمی ایفا کند و به همین منظور هر سال محیط زیست برای های مختلفی برای پاکسازی آثار طبیعی ملی استان دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از پاکسازی غار زینگان ایلام واقع در بخش صالح آباد شهرستان ایلام از وجود زباله خبر داد.

وی هدف از این برنامه را فرهنگ سازی در زمینه حفظ محیط زیست، جمع آوری‌ و انتقال زباله های رها شده در غارها با همکاری اعضای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و دوستداران طبیعت برشمرد.

کاظمی از دستگیری هفت شکارچی متخلف در یکی از مناطق حفاظت شده شهرستان مهران خبر داد و اعلام کرد: این شکارچیان در منطقه حفاظت شده کولگ از توابع شهرستان مهران اقدام به شکار غیر مجاز کرده بودند که گرفتار قانون شدند.

کاظمی عنوان کرد: تالاب‌های استان ایلام هرساله در فصل پاییز و زمستان پناهگاه پرندگان مهاجر است.

وی ادامه داد: معمولا پرندگان مهاجر از مناطق سردسیر سیبری و عرض شمالی وارد استان ایلام شده و در مناطق جنوبی دیده می‌شوند.

این مسئول یادآور شد: این پرندگان شامل انواع کبوتر، هوبره، لک‌لک، پرنده‌های شکاری و ... بوده که به استان ایلام مهاجرت می‌کنند.